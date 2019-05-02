Україні потрібні партнери для завоювання ринку зброї – Пашинський



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Співпраця з Туреччиною може дати Україні можливість довгострокового планування у військово-технічній сфері - Пашинський

Україна не може залучати зовнішні інвестиції в «оборонку» тому, що не врегульоване законодавче поле у сфері військово-технічної міжнародної співпраці. Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, повідомляє «Укрінформ».

«Ми не можемо залучити зовнішні інвестиції: у нас немає жодної правової підстави підійти, наприклад, до турків і сказати, що ми їх запрошуємо. У нас усе заборонено, замонополізовано. І це навіть не питання приватизації. Ми спільне підприємство не можемо створити. Тому зареєстрував з колегами закон, який хоча б це дозволяв. Але ми повинні розуміти – поки не врегулюємо наше законодавче поле, це все буде на тому рівні, який є. Якщо не зробимо цього, втратимо і ті напрацювання, які є», - сказав Пашинський.

За його словами, успіх військово-технічної галузі залежить також від політичної і фінансової підтримки.

«Світ зараз динамічний, і нам потрібні партнери. Мова йде не лише про виробництво зброї, мова йде про завоювання ринків збуту. В тому сегменті, де ми хоч якось можемо зараз конкурувати, Росія зайняла все. І нам потрібна підтримка, але не лише технічна, науково-технічна, а й політична і фінансова. Як ті ж США, Росія зараз торгують своєю зброєю, - там половина контрактів – це кредитні лінії, підтримка експорту й імпорту, це зовнішньополітичні домовленості», - зазначив депутат ВРУ.

На його переконання, саме співпраця з Туреччиною може дати Україні можливість такого довгострокового планування.

«Абсолютно переконаний, якщо ми не будемо позбавляти динамізму цей процес (військово-технічного співробітництва – ред.) з Туреччиною, то за 3-5 років ми вийдемо на нову якість. Що таке нова якість? - це спільне виробництво, спільні проекти, не лише, як зараз, договори купівлі-продажу», - сказав політик.

Але передусім слід подолати бюрократичні перепони, зокрема забрати монополію в Укроборонпрому, впевнений він.

«Я з повагою ставлюся до людей, які працюють в державному концерні «Укроборонпром». Але саме існування повного монополіста, де заборонено будь-що, де зарегульовано все ще на кращих традиціях радянської законотворчої діяльності...», - сказав Пашинський.

Він також висловив надію, що Україна продовжуватиме брати участь у оборонних виставках, а восени успішно проведе виставку в себе.

«Маємо розвивати практику проведення виставок, адже виставка – це комунікація, виставка – інформація, контакти, статус. Надіюся, восени проведемо виставку («Зброя та безпека ‑ 2019», 8‑11 жовтня – ред.) кращу, аніж торік», - сказав Пашинський.

Як повідомлялося, 26 квітня у Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується ліквідувати Державний концерн «Укроборонпром» та визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечуватиме формування та реалізацію державної військово-промислової політики. Генеральний директор «Укроборонпрому» Павло Букін заявив про готовність до аудиту та необхідність, у першу чергу, збереження набутого, налагоджених контактів та існуючих проектів.