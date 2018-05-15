Нардепи ухвалили закон щодо управління майном у сфері авторського права

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Законопроект №7466 було ухвалено у першому читанні 1 березня

Верховна Рада ухвалила закон «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», необхідний для удосконалення процесу управління майновими правами суб'єктів авторського права.

За ухвалення відповідного урядового закону №7466 у другому читанні та в цілому проголосували 246 народних депутатів при мінімально необхідних 226.

Метою закону є реформування системи колективного управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав та унеможливлення незаконної діяльності організацій колективного управління (ОКУ).

«Станом на сьогоднішній день в Україні здійснюють діяльність 19 організацій колективного управління (ОКУ), які збирають, розподіляють та виплачують винагороду за використання об'єктів авторського права і суміжних прав (музичних творів, фонограм, відеограм тощо). За 2016 рік ними було зібрано близько 80 млн грн», - йдеться у пояснювальній записці.

Водночас зазначається, що при цьому було утворено правову прогалину у регулюванні їхньої діяльності.

Передбачається, що дія цього закону дасть можливість реформувати систему колективного управління в Україні з урахуванням вимог сьогодення, встановити процедуру контролю за діяльністю організацій колективного управління з боку суб'єктів авторського права і суміжних прав та держави. Такі зміни допоможуть удосконалити процес управління майновими правами суб'єктів авторського права і суміжних прав, що приведе до збільшення зборів винагороди для творців, сприятиме покращенню іміджу України на міжнародній арені та сприятиме забезпеченню прав та законних інтересів суб'єктів авторського права і суміжних прав.

Так, розробники документу пропонують налагодити систему, в якій працюватиме не більше семи організацій колективного управління замість 19-ти, кожна з яких відповідатиме за власний напрям діяльності та опікуватиметься певною категорією митців. Цю систему сформують лише ті ОКУ, які мають найбільший репертуар, міжнародне визнання та довіру правовласників. Водночас вони будуть зобов'язані щороку звітувати про свою діяльність перед правовласниками щодо використання їхніх творів.

«Організація колективного управління щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним, оприлюднює на своєму веб-сайті щорічний звіт про свою діяльність та забезпечує вільний доступ до нього протягом п'яти років з дня розміщення», - йдеться у законі.

Розподіл доходів від прав здійснюється з урахуванням відсоткового співвідношення різних категорій правовласників. При цьому його періодичність, відповідно за закону, не може становити менше одного разу на рік.

Зокрема, кошти, зібрані за кабельну ретрансляцію аудіовізуальних творів, розподіляються між авторами, виконавцями, виробниками фонограм, відеограм чи їхніми спадкоємцями. Так, автори або їхні спадкоємці чи особи, яким вони передали свої авторські майнові права, повинні отримувати 50% винагороди. Водночас по 25% має належати виконавцям або їхнім спадкоємцям і виробникам фонограм, відеограм. Зібрані кошти виплачуються зазначеним особам безпосередньо або через їхнього повіреного.

Законодавче унормування діяльності організацій колективного управління дозволить Україні мінімізувати ризики, пов'язані з можливою втратою доступу України до Генералізованої системи преференцій США.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і застосовується до правовідносин, які виникли після набрання ним чинності, а в частині функціонування електронної системи реєстрації та обліку у сфері авторських і суміжних прав - з 1 липня 2019 року.

Законопроект №7466 було ухвалено у першому читанні 1 березня 2018 року.