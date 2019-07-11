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    Нардепи завершили розгляд правок до Виборчого кодексу

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    Нардепи завершили розгляд правок до Виборчого кодексу

    Голосування за Виборчий кодекс відбудеться об 11:00

    Народні депутати України завершили розгляд правок до проєкту Виборчого кодексу України. Про це заявив голова Парламенту Андрій Парубій.

    «Нарешті ми завершили розгляд всіх правок», - сказав Парубій.

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    Після цього він надав слово керівнику робочої групи Олександру Черненко.

    Він нагадав, що голосування за Виборчий кодекс відбудеться об 11:00.

    Як повідомлялось, Рада продовжила розгляд поправок до Виборчого кодексу.

    Нагадаємо, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

    29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.

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