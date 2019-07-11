Нардепи завершили розгляд правок до Виборчого кодексу
Голосування за Виборчий кодекс відбудеться об 11:00
Народні депутати України завершили розгляд правок до проєкту Виборчого кодексу України. Про це заявив голова Парламенту Андрій Парубій.
«Нарешті ми завершили розгляд всіх правок», - сказав Парубій.
Після цього він надав слово керівнику робочої групи Олександру Черненко.
Він нагадав, що голосування за Виборчий кодекс відбудеться об 11:00.
Як повідомлялось, Рада продовжила розгляд поправок до Виборчого кодексу.
Нагадаємо, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.
29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.