Нардепи завершили розгляд правок до Виборчого кодексу



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Голосування за Виборчий кодекс відбудеться об 11:00

Народні депутати України завершили розгляд правок до проєкту Виборчого кодексу України. Про це заявив голова Парламенту Андрій Парубій.

«Нарешті ми завершили розгляд всіх правок», - сказав Парубій.

Після цього він надав слово керівнику робочої групи Олександру Черненко.

Він нагадав, що голосування за Виборчий кодекс відбудеться об 11:00.

Як повідомлялось, Рада продовжила розгляд поправок до Виборчого кодексу.

Нагадаємо, проєкт Виборчого кодексу, що передбачає запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими партійними списками на виборах народних депутатів, а також зміну виборчої системи на місцевих виборах (№ 3112-1), ухвалений 7 листопада 2017 року у першому читанні.

29 травня 2019 року профільний комітет ВР рекомендував парламенту розглянути проєкт Виборчого кодексу в другому читанні.