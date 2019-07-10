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    Рада розпочала розгляд проекту Виборчого кодексу з 4150-ї правки

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    Спікер парламенту Андрій Парубій&nbsp; - Рада розпочала розгляд проекту Виборчого кодексу з 4150-ї правки
    Спікер парламенту Андрій Парубій 
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На початку засідання в сесійній залі зареєструвалось 234 народних депутатів, втім участь у голосуванні наразі беруть лише близько 40 парламентарів

    Народні депутати України сьогодні розпочали розгляд проекту Виборчого кодексу з 4150-ї правки. Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій під час ранкового засідання Верховної Ради, передає УНН.

    «Ми продовжуємо розгляд правок до проекту Виборчого кодексу», - зазначив Парубій.

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    За його словами, після сьогоднішнього засідання профільний комітет і робоча група з питань підготовки проекту Виборчого кодексу збереться для підготовки остаточного варіанту цього документу. На завтрашній ранок всі правки, які увійдуть до кінцевого варіанту документа і з якими нардепи мають ознайомитися до початку голосування, будуть роздані народним депутатам і оприлюднені на сайті. При цьому він попередив, що таких правок буде чимала кількість.

    На початку засідання в сесійній залі зареєструвалось 234 народних депутатів, втім участь у голосуванні наразі беруть лише близько 40 парламентарів.

    Нагадаємо, вчора, 9 липня, нардепи дійшли до 4150 правки до Кодексу з усіх 4568, таким чином на середу і ранок четверга парламентарям залишилось розглянути 418 правок.

    Раніше голова ВРУ прогнозував, що парламент вийде на голосування по проекту виборчого кодексу об 11:00 11 липня.

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