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    Політика

    Парубій кличе депутатів на позачергове засідання Ради

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    <span>Спікер Верховної Ради Андрій Парубій</span> - Парубій кличе депутатів на позачергове засідання Ради
    Спікер Верховної Ради Андрій Парубій
    фото: Главком

    Як пояснив спікер, у четвер планується останній день активної роботи Верховної Ради цього скликання

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про рішення скликати позачергове засідання Верховної Ради у четвер, 11 липня, на 14:15.

    Про це депутат написав у твіттері. За його словами, із відповідною вимогою до нього звернулися 150 народних депутатів.

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