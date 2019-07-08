Парубій кличе депутатів на позачергове засідання Ради



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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій фото: Главком

Як пояснив спікер, у четвер планується останній день активної роботи Верховної Ради цього скликання

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про рішення скликати позачергове засідання Верховної Ради у четвер, 11 липня, на 14:15.

Про це депутат написав у твіттері. За його словами, із відповідною вимогою до нього звернулися 150 народних депутатів.

На вимогу 150 народних депутатів України скликаю позачергове пленарне засідання Верховної Ради України @verkhovna_rada на четвер, 11 липня 2019 року на 14:15 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 8. heinäkuuta 2019