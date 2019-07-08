Парубій кличе депутатів на позачергове засідання Ради
Як пояснив спікер, у четвер планується останній день активної роботи Верховної Ради цього скликання
Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про рішення скликати позачергове засідання Верховної Ради у четвер, 11 липня, на 14:15.
Про це депутат написав у твіттері. За його словами, із відповідною вимогою до нього звернулися 150 народних депутатів.
На вимогу 150 народних депутатів України скликаю позачергове пленарне засідання Верховної Ради України @verkhovna_rada на четвер, 11 липня 2019 року на 14:15— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 8. heinäkuuta 2019
У четвер Парламент @verkhovna_rada вийде на ухвалення Виборчого колексу, а потім пропоную розглянути Проекти законів: Про заручників; Щодо виконання військового обов'язку; Про військове капеланство; Про середню освіту; про підтримку вугільної галузі, про альтернативну енергетику— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 8. heinäkuuta 2019
Як пояснив спікер під час погоджувальної ради 8 липня, у четвер планується останній день активної роботи Верховної Ради цього скликання і закликав колег провести ефективне засідання.
За його словами, також чергове засідання планується у середу, тоді планується розглянути подання президента про призначення на посаду міністра закорднонних справ Вадима Пристайка.
Також нагадаємо, що партія «Європейська Солідарність» готова ініціювати спеціальне засідання Верховної Ради, яке має чітко й однозначно відреагувати на інформаційну агресію проти України.