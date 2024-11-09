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Нардепка назвала ключові для України фігури в майбутній адміністрації Трампа

Ірина Бура
glavcom.ua
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Нардепка назвала ключові для України фігури в майбутній адміністрації Трампа
фото з відкритих джерел

За словами Устінової, важливими для України є дві посади – державного секретаря та радника з національної безпеки США

Нардепка, голова фракції «Голос» Олександра Устінова запевняє, якщо американський політик Майк Помпео стане Міністром оборони США, – це буде для України супервигідна кандидатура. Про це йдеться у матеріалі «Главкому».

За словами Устінової, що стосується подальшої підтримки України, то в ключових комітетах була повна підтримка України і серед демократів, і серед республіканців.

«Якщо говорити про майбутню президентську адміністрацію, то дуже важливо, хто там буде ключовими персонами. Якщо Майк Помпео стане міністром оборони, – це буде для нас супервигідна кандидатура, бо він постійно їздить в Україну навіть під час війни. Знаю, що він особисто переконував Трампа підтримати питання надання допомоги Україні, коли воно застрягло в Конгресі. Також важливими є ще дві посади – державного секретаря та радника з національної безпеки. Залежно від того, хто буде входити в близьке коло Трампа, і будуть прийматися подальші рішення», – зазначила вона.

Зазначимо, за результатами виборів до Палати представників США, Республіканська партія здобула 192 місця, а Демократична партія – 172. Для забезпечення більшості в Палаті представників необхідно 218 місць, тому боротьба за контроль над законодавчим органом країни залишається напруженою.

Нагадаємо, 6 листопада, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Кількість голосів виборників за нього сягнула необхідних для перемоги 270 голосів. Республіканець зауважував, що закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він називав спосіб, завдяки якому досягне цього.

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Теги: Дональд Трамп Майк Помпео Олександра Устінова

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