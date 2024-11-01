Трамп заявив про фальсифікації в Пенсильванії

Трамп заявив нібито на достроковому голосуванні в Пенсильванії «обманюють людей»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп і його команда заявили про випадки шахрайства під час дострокового голосування в штаті Пенсильванія. Про це повідомляє Politico та The Hill.

«У Пенсильванії обманюють людей і попадаються на гарячому, як ніколи раніше. Повідомте про шахрайство органам влади. Правоохоронні органи повинні діяти негайно!» – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

На мітингу в Пенсильванії республіканець стверджував, що форми реєстрації виборців у містах Ланкастер і Йорк могли сфальсифікувати. Політик заявив, що начебто порушників «спіймали з 2,6 тис. голосами», що були підроблені.

Посадовці в Ланкастері перевірили близько 2,5 тис. форм реєстрації виборців на предмет можливого шахрайства, однак жодних ознак обману виборців не знайшли.

Як зазначає The Hill, Дональд Трамп навмисне сіє сумніви щодо підсумків раннього голосування в Пенсильванії за кілька днів до виборів.

Наразі 58% мешканців штату віком від 65 років підтримали демократів, голоси республіканцям віддали 35% людей. Голосування особливо важливе у п’ятьох із семи хитких штатах – Пенсильванії, Аризоні, Мічигані, Вісконсині та Північній Кароліні. Там проживає більше людей старшого віку, ніж у середньому по країні.

Як відомо, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, проведеним Rasmussen Reports і American Thinker, Дональд Трамп випереджає Камалу Гарріс за рівнем підтримки виборців у таких американських штатах, як Джорджія та Аризона.

Варто зазначити, що відрив віцепрезидентки США Камали Гарріс від експрезидента Дональда Трампа скоротився на фінальному відрізку президентських перегонів у США. Демократка випередила республіканця на один відсотковий пункт – 44% проти 43%.

Раніше стало відомо, що республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп подав до суду на телекомпанію CBS через інтерв'ю своєї суперниці від Демократичної партії Камали Гарріс.