Головна Світ Політика
search button user button menu button

Закінчити війну до 2025 року. Що обіцяв Трамп Україні перед виборами у США

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Закінчити війну до 2025 року. Що обіцяв Трамп Україні перед виборами у США
Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп перед виборами заявляв про підтримку України: Я можу зупинити цю війну

Сьогодні, 6 листопада, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Кількість голосів виборників за нього сягнула необхідних для перемоги 270 голосів. Про це повідомляє Associated Press.

«Главком» пригадав, які заяви зробив Дональд Трамп про війну в Україні перед президентськими виборами у США.

Закінчить війну в Україні?

Дональд Трамп заявляв, що за допомогою сили і мудрості врегулює війну між Росією та Україною: «Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну – «Главком»), і ми повинні зробити це, і зробити це за допомогою сили і мудрості».

Республіканець зауважував, що закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він називав спосіб, завдяки якому досягне цього.

«Якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте», – сказав Трамп.

Також Трамп зазначав, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години.

Підтримка України

Дональд Трамп обіцяв Володимиру Зеленському, що підтримуватиме Україну у разі своєї перемоги.  Зеленський зазначив, що Трамп чітко висловив своє прагнення підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії. За словами глави української держави, він отримав підтвердження від Трампа, що той буде на стороні України, якщо стане президентом США​.

Зателефонує Путіну?

CNBC писало, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США несе за собою потенційні ризики для України. Він може зателефонувати російському диктатору Путіну вже наступного після голосування дня – 6 листопада. Про це зауважував старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних сил Тім Вілласі-Вілсі.

Українці відреагували на перемогу Дональда Трампа у президентських виборах. Користувачі соцмереж нагадують республіканцю, що той обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години.

Закінчити війну до 2025 року. Що обіцяв Трамп Україні перед виборами у США фото 1
Закінчити війну до 2025 року. Що обіцяв Трамп Україні перед виборами у США фото 2
фото: соцмережі

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вже заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників. Він додав, що планує покласти край війнам у світі.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США.

За прогнозами The New York Times, кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з імовірністю 86%. За підрахунками видання, він заручиться підтримкою від 250 до 335 виборців (у середньому 297), а його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс – від 203 до 288 (у середньому 241).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Читайте також:

Теги: США вибори війна вибори у США Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фінський президент заявив, що НАТО має захищатись від РФ
НАТО повертається до свого первинного завдання – захисту від РФ – фінський президент
9 жовтня, 05:12
Росіяни поширили фейк про рначебто зникнення під Покровськом підрозділу ЗСУ
Центр протидії дезінформації спростував фейк про зникнення 152-ї бригади біля Покровська
10 жовтня, 01:56
ЗСУ використовують 140 типів БпЛА
Протягом року в Україні дозволили експлуатувати 140 зразків БпЛА
11 жовтня, 01:24
Бойовики знову атакували Ізраїль
«Хезболла» випустила по Ізраїлю снаряди і загадкову повітряну ціль, – ЦАХАЛ
13 жовтня, 06:47
Сергій Маров загинув за нашу Батьківщину під час бойових дій на Донеччині
З 2018 року проходив службу за контрактом. Згадаймо бойового медика Сергія Марова
15 жовтня, 09:00
Зміни процедури отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни розширюють підстави для встановлення зв’язку інвалідності із пораненнями
Уряд змінив процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни
16 жовтня, 20:01
Санкції працюють проти російських підприємств
Великий російський завод припинив зрідження газу через санкції – Bloomberg
26 жовтня, 01:12
Україна поскаржилась на дії росіян щодо екології
Україна заблокувала участь РФ у складі бюро Водної конвенції
28 жовтня, 00:59
BBC: Ця заява з'явилася «за спиною» Онуфрія і без його підтримки
«За спиною Онуфрія». Архієреї УПЦ МП засудили усунення Росією митрополита Донецького Іларіона
1 листопада, 12:59

Політика

Коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа
Коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа
Китай відреагував на перемогу Трампа на виборах
Китай відреагував на перемогу Трампа на виборах
Молдова різко відреагувала на заяви Кремля про «нечесні вибори»
Молдова різко відреагувала на заяви Кремля про «нечесні вибори»
Закінчити війну до 2025 року. Що обіцяв Трамп Україні перед виборами у США
Закінчити війну до 2025 року. Що обіцяв Трамп Україні перед виборами у США
Трамп отримав необхідну кількість голосів для перемоги на виборах
Трамп отримав необхідну кількість голосів для перемоги на виборах
Чим відрізняються демократи від республіканців: що треба знати про партії США
Чим відрізняються демократи від республіканців: що треба знати про партії США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2024
31K
Амністія плюс щедра компенсація. Депутати готують подарунок організаторам дерибану державного майна
19K
У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія: деталі від Генштабу
14K
Вибори в США. Онлайн результати на карті
9293
Вбивство Ірини Фаріон. Мати підозрюваного заявила про нові докази невинуватості сина

Новини

Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
Сьогодні, 12:30
На Донеччині експрацівниця поліції передавала ворогу дані про мости
Сьогодні, 10:50
Проміжні результати виборів у США, удар Ізраїлю по «Хезболлі» в Сирії: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 05:57
Вночі у Києві була оголошена повітряна тривга
Сьогодні, 03:11
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua