Закінчити війну до 2025 року. Що обіцяв Трамп Україні перед виборами у США

Дональд Трамп перед виборами заявляв про підтримку України: Я можу зупинити цю війну

Сьогодні, 6 листопада, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США. Кількість голосів виборників за нього сягнула необхідних для перемоги 270 голосів. Про це повідомляє Associated Press.

«Главком» пригадав, які заяви зробив Дональд Трамп про війну в Україні перед президентськими виборами у США.

Закінчить війну в Україні?

Дональд Трамп заявляв, що за допомогою сили і мудрості врегулює війну між Росією та Україною: «Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це потрібно зробити (врегулювати війну – «Главком»), і ми повинні зробити це, і зробити це за допомогою сили і мудрості».

Республіканець зауважував, що закінчить війну в Україні до ще до нового року. При цьому він називав спосіб, завдяки якому досягне цього.

«Якщо ми переможемо, я вірю, що зможу вирішити цю війну як обраний президент ще до того, як офіційно обійму посаду. Я можу зупинити цю війну, бо це жахлива-жахлива війна. І в Україні вбивають набагато більше людей, ніж ви собі уявляєте», – сказав Трамп.

Також Трамп зазначав, що зможе закінчити війну в Україні за 24 години.

Підтримка України

Дональд Трамп обіцяв Володимиру Зеленському, що підтримуватиме Україну у разі своєї перемоги. Зеленський зазначив, що Трамп чітко висловив своє прагнення підтримувати Україну у її боротьбі проти російської агресії. За словами глави української держави, він отримав підтвердження від Трампа, що той буде на стороні України, якщо стане президентом США​.

Зателефонує Путіну?

CNBC писало, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США несе за собою потенційні ризики для України. Він може зателефонувати російському диктатору Путіну вже наступного після голосування дня – 6 листопада. Про це зауважував старший науковий співробітник Королівського інституту об’єднаних сил Тім Вілласі-Вілсі.

Українці відреагували на перемогу Дональда Трампа у президентських виборах. Користувачі соцмереж нагадують республіканцю, що той обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години.

фото: соцмережі

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп вже заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і нібито забезпечить собі 315 голосів виборників. Він додав, що планує покласти край війнам у світі.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив, що кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп став обраним президентом США.

За прогнозами The New York Times, кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з імовірністю 86%. За підрахунками видання, він заручиться підтримкою від 250 до 335 виборців (у середньому 297), а його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс – від 203 до 288 (у середньому 241).

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.