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Петро Олещук Політолог

Єдиний вихід для Трампа

glavcom.ua
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США уже не наддержава
фото з відкритих джерел

«Слово президента США зараз вагоме лише для союзників США»

Трамп, мабуть, щиро вважає, що зможе вирішувати світові проблеми одним дзвінком, бо думає, що став президентом єдиної наддержави.

Але США уже не наддержава. Так, це все ще потужна економічно та військово світова держава, але лише одна з декількох. І це – результат кількох останніх президентств у США.

Слово президента США зараз вагоме лише для союзників США. Всі інші просто ігнорують численні «заклики» Держдепу, бо погрози від США суттєво девальвовані. Девальвовані, бо якщо ти занадто довго демонструєш страх, то це відчувають усі довкола тебе.

Єдиний спосіб повернути ситуацію у зворотньому напрямку – показати силу, покарати ворогів, виграти якусь війну і т.д. Ну або змиритися з ситуацією.

Як буде діяти Трамп, зіткнувшись з реаліями зовнішньої політики, де існує реальний союз рашки, Ірану та КНДР (так, того самого Ірану, який хотів його вбити перед виборами), сказати важко.

Але фактом є те, що «американська сила», до якої можна було апелювати просто словесно, навіть не задіючи на практиці, розвіялася як туман. На США не зважають, США не поважають, президента США не будуть слухати диктаторські режими. Якщо, звісно, він їх до цього не примусить, показавши світу «стару добру демократію» у вигляді авіаносців та ракет.

Ну або просто можна робити вигляд, що нічого не відбувається, закритися у мушлі ізоляціонізму і чекати.

Карта президентських виборів у США

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США Дональд Трамп вибори у США

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Петро Олещук

Єдиний вихід для Трампа
Єдиний вихід для Трампа
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