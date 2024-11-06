Імовірність перемоги Трампа: прогноз New York Times

New York Times: Шанси Трампа на перемогу становлять 86%

Кандидат від республіканців Дональд Трамп може здобути перемогу на президентських виборах з ймовірністю 86%. Це прогнозує New York Times на підставі попередніх результатів та даних екзит-полів.

За підрахунками видання, він заручиться підтримкою від 250 до 335 виборців (у середньому 297), а його конкурентка від Демократичної партії Камала Гарріс – від 203 до 288 (у середньому 241).

Трамп з невеликою перевагою вирвався вперед у Пенсільванії – найважливішому штаті, що вагається, – з 50,9% проти 48,2. Там підраховано 61% бюлетенів. На штати, що вагаються, припадає 93 голоси вибірників, крім Пенсільванії це Вісконсін, Мічиган, Джорджія, Невада, Північна Кароліна і Арізона. У п'яти із семи лідирує республіканець, підрахувала газета.

Поки Гарріс заручилася підтримкою 117 виборців, Трамп – понад 200, повідомляє Fox.

Нагадаємо, результати виборів у США вже почали надходити в міру закриття виборчих дільниць у різних штатах. За першими даними екзит-полів, рівень підтримки Камали Гарріс та Дональда Трампа загалом по країні, а також у семи хитких штатах, залишається майже однаковим. Перемогу Трампу вже присудили у Кентуккі, Індіані та Західній Вірджинії, а Гарріс — у штаті Вермонт.