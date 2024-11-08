Американці готують масштабний протест перед інавгурацією Трампа

Інавгурація новообраного 47-го президента США відбудеться 20 січня 2025 року

За два дні до інавгурації Дональда Трампа в Вашингтоні відбудеться протест проти його президентства та на підтримку прав людини. Очікується, що на акцію «Народний марш на Вашингтон» зберуться близько 50 тис. осіб. Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що до Служби національних парків подали понад 10 заявок на мітинги, які триватимуть до кінця січня 2025 року. Вони будуть охоплювати теми, пов’язані з виборами, демократією, правами жінок, війною між Ізраїлем і Газою, а також демонстрацією Маршу жінок.

Основні проблеми, які турбують учасників маршу:

право жінок на аборт після скасування рішення у справі Роу проти Вейда;

зміни клімату;

рівна оплата праці для чоловіків та жінок;

оплачувана відпустка з догляду за дитиною на федеральному рівні;

відновлення податкового кредиту на дітей, розширеного під час пандемії;

справедлива заробітна плата;

боротьба зі збройним насиллям;

створення плану для іммігрантів, який забезпечить їм шлях до громадянства в США.

Як повідомлялося, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

До слова, канадська поліція готується до напливу шукачів притулку. Це пов'язано з тим, що американці почали переїжджати з США після перемоги Дональда Трампа на виборах.