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Байден поки не змінив позиції щодо ударів України вглиб Росії – Білий дім

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Байден поки не змінив позиції щодо ударів України вглиб Росії – Білий дім
Байден поки не дозволив бити по РФ
фото з відкритих джерел

Поки президент США не вирішив, чи дозволить бити ЗСУ по Росії

Президент США наразі не змінив своєї позиції щодо надання Україні дозволу використовувати західну далекобійну зброю для ударів по об'єктах углибині Росії, незважаючи на дані розвідки про переміщення північнокорейських військ до РФ.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі у відповідь на запитання журналістів у середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«По-перше, ми уважно стежимо за цим», – зазначив він, коментуючи повідомлення про переміщення підрозділів КНДР на територію Росії.

У цьому зв’язку Кірбі додав, що оцінки подальших намірів північнокорейських військових залишаються невідомими, у тому числі чи будуть вони залучені росіянами до боїв проти України.

Тому станом на сьогодні, за його словами, поки «немає жодних політичних рішень» щодо зміни позиції по далекобійній зброї для України.

«У підходах президента не відбулося жодних змін щодо того, що ми надаємо Україні та як вони це застосовують», – уточнив представник Білого дому.

До слова, президент США Джо Байден заявив, що республіканець Дональд Трамп є загрозою для демократії, тому його потрібно «політично ізолювати».

Нагадаємо, що колишній президент США та кандидат на пост глави держави від Республіканської партії Дональд Трамп у разі поразки на майбутніх виборах може спробувати оскаржити їхні результати. Про це пише газета Politico з посиланням на джерела.

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.

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Теги: вибори Дональд Трамп президент радник Камала Гарріс

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