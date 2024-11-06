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Сергій Фурса Фінансовий експерт

Друге пришестя: чим прихід Трампа до влади небезпечний для України

glavcom.ua
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Перемога Трампа може стати черговим випробуванням для світу
фото із відкритих джерел

«Зараз вільний світ буде проходити дуже серйозне випробування»

Дональд Трамп. Приїхали. Світ в черговий раз повернув не туди….

Путін святкує, Орбан святкує, Маск відкриває шампанське. Сьогодні свято у дуже багатьох дуже неприємних людей.

Єдине що радує, що очікування від президентства Трампа такі погані, особливо для України, що перевершити їх дуже важко, а значить нас чекає приємний сюрприз.

Очікування то завжди головне.

І можна було б хитати головою і питати себе «Як таке стало можливим». Як така людина із таким оточенням і таким списком гріхів може вдруге очолити таку країну як США. І чи не передрікає це кризу, майбутню кризу, самих США…

Можна було б, але не українцям це робити.

Не українцям, що просто таки обрали собі в президенти героя телесеріалу, нічого не спитавши у нього на виборах. Не українцям, які ще нещодавно обирали двічі несудимого президента. І не українцям дорікати американцям, коли тут, в столиці України, в Києві, двічі перемагав

Черновецький і його молода команда, результати роботи якої досі лежать, а скоріш стоять, рубцями на обличчі міста. Українці краще інших мають розуміти, як такі речі стаються. А рефлексії можна залишити американським інтелектуалам. У них для цього будуть довгі чотири роки.

Але то ж Україна, а то США, скажете ви. Відкриття цього ранку – у світі не лишилось дорослих.

Чи зможе США пережити і переварити Трампа? Будемо сподіватись, що так. Вільному світу потрібний сильний поліцейський, вільному світу потрібен лідер. Але зараз вільний світ буде проходити дуже серйозне випробування. Випробування на трансатлантичну єдність.

Випробування на вірність своїм цінностям. І це дає можливість автократам підняти голову.

І так, чекаємо, як Трамп завершить війну за 24 години. Пацан сказав….

Карта президентських виборів у США

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Джерело
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Теги: США Дональд Трамп політика вибори у США Україна

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