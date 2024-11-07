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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Які стратегічні помилки демократів визначили результат виборів у США

glavcom.ua
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Які дії демократів призвели до провалу
фото з відкритих джерел

«Головна вада демократів, яку можна було спостерігати ще з часів Обами, – це тотальна нерішучість»

Демократи зробили кілька стратегічних помилок в кампанії.

Перша – це вибір кандидата. В час турбулентності світу американці вирішили мати сильного лідера, а не хлопців-дівчат з постійно накрохмаленими комірцями і випʼяченим образом «надто розумних». До президента-жінки США не були готові в 2016-му, не готові і в 2024-му.

Друга – вибір кандидата у віце-президенти. Джош Шапіро виглядав би сильнішим кандидатом за саму Харріс – і це її команду налякало. Обрали Тіма Волза. Хороший образ «домашнього дідуся», але не бійця. Враховуючи, що ні Харріс, ні Волз не виконували функцію, описану в пункті 1 (сильного лідера), ця двійка програвала супротивникам, які перли, як танк.

Третій момент. Це, власне, технологія, яку міг провернути Білий Дім, передавши в останній місяць перед виборами всю повноту влади Харріс. Що дозволило б демократам показати її вміння. Так, з Джо Байденом могли бути проблеми, але коли мова йшла про ефектний фінал кампанії, треба було йти на цей ризик. Гірше б точно не було. А Камала б, повторюся, змогла б продемонструвати те, що описано в пункті 1.

Але, схоже, що команди Харріс і Байдена останнім часом не сильно співпрацювали.

Натомість – повне технологічне фіаско для усієї партії.

Головна вада демократів, яку можна було спостерігати ще з часів Обами, – це тотальна нерішучість. Горе від розуму. Втрата відчуття реальності і втрата ініціативи.

Натомість вчора Штати отримали політиків з абсолютною протилежністю у підходах. З великим ризиком того, що дрова будуть ламатися так, що аж гай шумітиме. Зате буде енергія і завзяття. Буде багато софітів і багато оплесків «знизу». І точно нудно не буде. Се ля ві.

Ну що ж, тепер ми всі, весь світ – в перших рядах на показі нового світового трилера.
 
 
 

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Теги: США Дональд Трамп вибори у США

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Віктор Шлінчак

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