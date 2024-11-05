Два вирішальні нюанси президентських виборів у США: що вплине на результат?

Рейтинги Трампа і Гарріс зараз майже однакові, зокрема і у тих штатах, які будуть визначати долю виборів

Два нюанси нинішніх президентських виборів у США. Коли запитують – «хто переможе на президентських виборах у США?» зазвичай є три відповіді: 1) Трамп; 2) Гарріс; 3) не знаю, бо рейтинги однакові, і неможливо однозначно передбачити переможця.

З формальної точки зору це абсолютно правильні відповіді. Але коли ми говоримо про нинішні президентські вибори у США треба враховувати два важливих нюанси.

Нюанс перший і визначальний – це великий ризик політичної кризи у США за підсумками голосування на президентських виборах.

Рейтинги Трампа і Гарріс зараз майже однакові, зокрема і у тих штатах, які будуть визначати долю виборів (по голосах вибірників). І якщо у тій самій Пенсильванії (навколо якої вибухнули пристрасті з боку республіканців під час візиту Президента Зеленського у США півтора місяця тому) різниця у голосах за Трампа і Гарріс буде невеличкою (всього декілька тисяч) і не на користь Трампа, то легко спрогнозувати, що буде далі.

У 2020 році Трамп вже пробував не визнавати результати голосування в окремих штатах, і навіть тиснув з цього приводу на деяких посадових осіб. Правда, тоді він не ризикнув кинути виклик інституційній і політичній системі США. Але зараз ситуація може розвиватися інакше. На Заході, зокрема і у Сполучених Штатах, доволі популярною є думка, що на нинішніх президентських виборах у США є лише два сценарії: 1) Трамп виграє вибори; 2) Трамп не визнає результати голосування.

До другого сценарію у США вже готуються. Проблема, однак, у тому, наскільки конфліктною буде ця ситуація і наскільки надовго вона затягнеться. Не дай Боже, якщо дійде до глибокого розколу, особливо інституційного. Це буде величезна проблема для США, для нас (оскільки ми залежимо від американської воєнної допомоги) і для всього світу. Тому побажаємо американським друзям не занадто загострювати цю ймовірну ситуацію, і якщо вона все ж таки виникне, то швидко її подолати з найменшими негативними наслідками.

Другий важливий нюанс нинішніх президентських виборів у США полягає у тому, що не менш значущими будуть вибори до Конгресу США.

Нагадаю, що 5 листопада крім Президента США обирають також весь склад нижньої палати Конгресу (Палати представників) і третину Сенату. І подальша ситуація в американській владі значною мірою буде залежати від того, яка з двох партій матиме більшість у кожній палаті Конгресу.

Цілком вірогідно, що майбутній Президент США буде належати до однієї партії, а більшість хоча б в одній палаті Конгресу буде в іншої партії. У США це називають «розділений уряд». І це ускладнюватиме вирішення багатьох питань – від ухвалення бюджету США до законодавчого затвердження допомоги України. Саме така ситуація була в американській владі останні два роки. І ми пам’ятаємо паузу в допомозі України з боку США, яка затягнулася на пів року.

До речі, і бюджет США на поточний рік ще не ухвалено (він продовжений лише на три місяці), і питання про допомогу Україні на наступний рік також не вирішено. На жаль, ця ситуація може повторитись.

З іншого боку, ситуація «розділеного уряду» буде підштовхувати обидві конкуруючі партії до пошуку компромісів, і до взаємного контролю, що добре для демократії. Правда, після приходу Трампа до політики компромісів між республіканцями і демократами стає все менше, а конфліктів все більше. І це тривожна тенденція.

Може так статися, що Трамп буде обраний Президентом США, а республіканці отримають більшість і у Палаті представників і у Сенаті. І тоді може виникнути інша проблема – авторитарні амбіції і схильності Трампа можуть законодавчо підтримуватись Конгресом. Не буду розвивати цю тему, але очевидно до яких негативних наслідків це може призвести.

Крім ризиків авторитарних тенденцій, це може спровокувати і посилення міжпартійної боротьби вже на рівні відносин між федеральною владою і тими штатами, де домінують демократи.

У будь-якому випадку і нинішні вибори у США і післявиборчі політичні процеси у цій країні стануть дуже серйозним іспитом для інституційної системи США, навіть більш складним ніж у 2016 і 2020 роках.