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    «Народний фронт» захищатиме здобутки за п’ять років: безвіз, енеронезалежність та мову

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    <span>Керівник фракції &laquo;Народний фронт&raquo; Максим Бурбак</span> - «Народний фронт» захищатиме здобутки за п’ять років: безвіз, енеронезалежність та мову
    Керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак
    Фото: nfront.org.ua

    Бурбак назвав результати, якими завжди пишатиметься фракція: безвіз, енергетична незалежність, протидія пропаганді РФ, санкції проти Росії, макроекономічна і фінансова стабільність, пріоритетне фінансування українського війська та ін.

    За п’ять років Україна відчула позитивні і небувалі перетворення – значна частина цих досягнень була ініційована і реалізована коаліційними урядами Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана і завдяки активній роботі фракції «Народний фронт» у Верховній Раді. Про це заявив керівник фракції НФ Максим Бурбак під час виступу з парламентської трибуни, йдеться у повідомленні на сайті «Народного фронту».

    «Безвіз, енергетична незалежність, захист української мови, протидія російській пропаганді, санкції проти Росії, макроекономічна і фінансова стабільність, пріоритетне фінансування українського війська, реформа освіти і МВС. Це ті результати, якими завжди буде пишатися «Народний фронт», - підкреслив Бурбак.

    Він зазначив також, що 21 квітня Україна обрала нового президента: вибори відбулися демократично, президент чітко повинен дотримуватися Конституції України.

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    «Сфера відповідальності президента чітко прописана в Конституції — безпека, армія, захист прав і свобод, зовнішня політика. І президент зобов'язаний дотримуватися Основного закону, де тепер чітко зазначено, що Україна прямує в НАТО і Європейський Союз. Такою є воля українського народу», - сказав керівник фракції.

    «Ключове завдання новообраного президента - повернення окупованих територій і захист України від російської збройної агресії. Це найскладніше і водночас найважливіше завдання. Наголошую, що «Народний фронт» не допустить сумнівних сценаріїв і небезпечних домовленостей з грізним ворогом України. «Народний фронт» стоятиме на сторожі від будь-яких спроб реваншу і капітуляції. Ми за будь-яких обставин захистимо усі здобутки України, які далися українському народу ціною поту і крові», - заявив Бурбак.

    Він наголосив, що президент, уряд і парламент мають працювати разом.

    «Очікуємо почути від нового президента про заплановані кроки в перші 100 днів, у перший рік і на весь термін. Тепер Україна як ніколи потребує чесності і реалізму», - підкреслив Бурбак.

    Керівник фракції «Народний фронт»  також наголосив, що результатом парламентських виборів, які відбудуться восени, - стане подальший шлях України.

    «Від цих виборів буде залежати, якою буде нова парламентська більшість, яким буде новий уряд і чи продовжимо ми шлях у НАТО і ЄС, чи будемо ми й надалі зміцнювати свою державу», - резюмував керівник фракції «Народний фронт». 

    Як відомо, згідно з екзит-полами, за Володимира Зеленського проголосували 73% виборців, за Петра Порошенка – 26%.

    Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Вінстона Черчилля.

    Станом на 12 годину 23 квітня ЦВК опрацювала 99,95% протоколів. За Володимира Зеленського у другому турі проголосували 73,23% українців, за Петра Порошенка - 24,45% українців.

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