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    Політичний істеблішмент у всьому світі стикнувся із новими викликами - Яценюк

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    &laquo;Наш шлях - демократичний, ефективний, професійний і прозахідний&raquo;, - наголосив Яценюк - Політичний істеблішмент у всьому світі стикнувся із новими викликами - Яценюк
    «Наш шлях - демократичний, ефективний, професійний і прозахідний», - наголосив Яценюк

    Яценюк підкреслив, що «залишається оптимістом» щодо майбутнього нашої країни

    Лідер партії «Народний фронт», засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк заявив, що українців треба переконати, що «важливі цінності й принципи, а не просто розвага».

    Про це він сказав 12 квітня, закриваючи 12-й Київський Безпековий Форум.

    За словами Яценюка, політичний істеблішмент - і не тільки в Україні, а й у всьому світі «опинився у зовсім іншому світі, стикнувся із новими викликами, іншими підходами до політики».

    Світовому політикуму, підкреслив лідер «Народного фронту», необхідно знайти «шляхи, як достукатися до кожного жителя» - як в  Україні, так і в США, Британії.

    «Історія повторюється. І зараз у нас є сили уникнути драми, адже ми практично на грані. Щонайменше - на грані кризи. Якщо це криза, то я можу з цим погодитися як антикризовий менеджер. Криза принаймні дає можливості. Але якщо це драма - давайте зробимо все, щоб уникнути її», - сказав політик, якого цитує прес-служба партії «Народний фронт».

    Яценюк підкреслив, що «залишається оптимістом» щодо майбутнього нашої країни. «Нині ми постали перед викликами, чи кризою, чи опціями, чи можливостями. І ми маємо відповісти на них. Заради України і процвітаючого майбутнього кожного українця», - наголосив політик.

    «Ми ніколи не зійдемо зі свого шляху. Ми маємо йти своїм шляхом. Маємо переконати людей, що важливі цінності й принципи, а не просто розвага. Це важливі речі, які стосуються життя кожного», - підкреслив він.

    «Ми переможемо в цій боротьбі. Ми маємо йти своїм шляхом, а наш шлях - демократичний, ефективний, професійний і прозахідний», - наголосив Яценюк.

    Нагадаємо, цьогорічний Київський Безпековий Форум, що проходив 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них - високі представники української держави та державного керівництва, дипломатії й експертного середовища із понад 20 країн світу.

    Київський Безпековий Форум заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Відтоді Форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.

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