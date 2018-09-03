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    «Народний фронт» звернувся до усіх кандидатів у президенти

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    <span>Максим Бурбак вважає, що нардепи мають бути відповідальними через майбутні вибори&nbsp;</span> - «Народний фронт» звернувся до усіх кандидатів у президенти
    Максим Бурбак вважає, що нардепи мають бути відповідальними через майбутні вибори 

    Бурбак звернувся до кандидатів у президенти з проханням відкласти суперечки і конфлікти

    Верховна Рада зобов’язана стати центром політичної стабільності у період проведення президентських виборів.

    Про це заявив керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час погоджувальної ради у понеділок 3 вересня.

    «У момент обрання Глави держави, нового Верховного головнокомандувача існує велика імовірність втручання у вибори з боку Росії. Про це свідчить досвід США, Данії, інших країн», - наголосив він.

    «Тому парламент має бути готовим до того, щоб провести нашу державу через уразливий період обрання нового Глави держави і Верховного головнокомандувача», - додав Бурбак.

    Він звернувся до кандидатів у президенти з проханням відкласти суперечки і конфлікти, щоб виборчі перегони не працювали проти країни.

    «Червоними прапорцями» у діяльності всіх кандидатів мають бути позначені межі, за якими починається ослаблення країни», - підкреслив керівник фракції «Народний фронт».

    Водночас він зазначив, що народні депутати мають «максимально підготувати країну до виборів, прийняти ряд важливих рішень, які стосуються національної безпеки, економіки, фінансів, євроатлантичного вибору країни».

     

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