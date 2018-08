NASA показала величезну вогняну кулю у небі над США

Вогняна куля була щонайменше в 40 разів яскравішою, ніж повний місяць, заявили в NASA

Кілька десятків жителів американського штату Алабама стали свідками величезної яскравої кулі в небі, яка вибухнула вночі 17 серпня. Відео з вибухом в небі опублікувала NASA у Facebook.

«Усе небо засвітилося яскраво-синім кольором, я був на дорозі поруч з порожнім полем без вуличних ліхтарів. Це було дуже яскраво!» - прокоментував один із очевидців цього явища в небі.





«Результати показують, що вогняна куля була щонайменше в 40 разів яскравішою, ніж повний місяць. Куля вийшла в результаті вибуху невеликого астероїда діаметром 2 метри (6 футів)», - йдеться в повідомленні.

Security camera/doorbell camera video of last night's fireball over Alabama at 12:20a CT. From Jason Stricklin, Shannon Stephens, Barry Pender, and Chris Bruner. The meteor was 18 miles over East Alabama moving at 53,700 mph. It fragmented over Grove Oak, in DeKalb County. pic.twitter.com/TVhcqht0RE