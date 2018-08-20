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    NASA показала величезну вогняну кулю у небі над США

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    NASA показала величезну вогняну кулю у небі над США

    Вогняна куля була щонайменше в 40 разів яскравішою, ніж повний місяць, заявили в NASA

    Кілька десятків жителів американського штату Алабама стали свідками величезної яскравої кулі в небі, яка вибухнула вночі 17 серпня. Відео з вибухом в небі опублікувала NASA у Facebook.

    «Усе небо засвітилося яскраво-синім кольором, я був на дорозі поруч з порожнім полем без вуличних ліхтарів. Це було дуже яскраво!» - прокоментував один із очевидців цього явища в небі.



    «Результати показують, що вогняна куля була щонайменше в 40 разів яскравішою, ніж повний місяць. Куля вийшла в результаті вибуху невеликого астероїда діаметром 2 метри (6 футів)», - йдеться в повідомленні.

    Можливо, що деякі дрібні шматочки впали на землю, але незрозуміло, чи всі дрібні шматки змогли досягти поверхні, додали в NASA. Якщо частинки метеорита досягли поверхні, то мисливці за метеоритами можуть їх знайти і виручити за них чималі гроші.

    Як стверджують фахівці NASA, вогняні кулі щодня проникають в атмосферу Землі, проте люди не часто стають свідками таких явищ, оскільки зайняті рутиною і рідко дивляться на небо.

     

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