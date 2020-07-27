NASA звернулось по допомогу до студентів



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NASA звернулось по допомогу до студентів

Місячний пил здебільшого складається з маленьких часток, як прилипають майже до всього. До того ж вони абразивні і тому можуть пошкодити все що завгодно

Американське аерокосмічне агентство NASA запропонувало студентам спробувати допомогти вченим вирішити проблему пилу на Місяці, який сильно заважатиме астронавтам.

Про це повідомляється на сайті агентства.

Зазначається, що місячний пил здебільшого складається з маленьких часток, як прилипають майже до всього. До того ж вони абразивні і тому можуть пошкодити все що завгодно — скафандри, обладнання, космічні кораблі, місце, де проживатимуть астронавти.

Також ці частки можуть завдати шкоди здоров’ю астронавтів, якщо потраплять всередину організму, зокрема в легені.

«Видалення місячного пилу з місця, де його не має бути, дуже важливе для майбутніх космічних досліджень», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим NASA хоче отримати «широкий спектр творчих рішень» цієї проблеми від студентів університетів та коледжів у межах свого щорічного «Революційно-інноваційно-модернізаційного конкурсу» (Breakthrough, Innovative and Game-changing).

Зокрема у цьому конкурсі є категорії: запобігання пиловому забрудненню й пом'якшення його наслідків під час посадки, пилестійкість скафандра, видалення пилу ззовні і контроль над ним у місці проживання астронавтів.

Судді оберуть від 5 до 10 команд, кожна з яких отримає 180 тисяч доларів на реалізацію своєї ідеї.

«Цей конкурс дає студентам безпрецедентну можливість в якості членів покоління «Артеміда» (Artemis) допомогти подолати історично складні технічні перепони для зменшення впливу місячного пилу», — сказала Нікі Веркгайзер, керівниця програми інноваційного розвитку NASA у Директораті космічних технічних місій.