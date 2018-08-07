Населення Австралії досягне позначки 25 млн осіб на 10 років раніше



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Населення Австралії стрімко росте

Міграція дає 62% приросту населення Австралії

Інформаційне агентство Reuters повідомляє про те, що населення Австралії перевалить за позначку в 25 млн. осіб. При цьому це відбудеться на майже 10 років раніше, ніж передбачалося до цього. Причиною цьому є збільшення міграції до Австралії.

Так кожну хвилину до цієї країни приїжджає нова особа для того, щоб постійно жити. Це в свою чергу збільшує попит на всі види продукції, посилюючи економічну активність. Як наслідок населення зросте іще на 1 млн. осіб вже в 2021 році. Загалом же, як фіксують дані досліджень, до 1/3 всіх жителів Австралії були народжені за кордоном. Головні країни походження мігрантів - це Велика Британія, КНР, Індія і Нова Зеландія. Міграція дає 62% зростання населення Австралії, в той час як народжуваність лише 38%.

Таке зростання населення створює додатковий тиск на інфраструктуру країни. Особливо це стосується інфраструктури в містах. Тому в Австралії був прийнятий план щодо інвестицій в даній сфері на суму в 75 млрд. австралійських доларів. Окрім того на фоні такого швидкого зростання населення частина австралійських політиків закликає переглянути міграційний режим, оскільки занадто швидкий притік мігрантів створює не лише проблеми із інфраструктурою, але і збільшує конкуренцію на ринку праці.