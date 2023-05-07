Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому

Фурса пояснив, чому китайцям не до вподоби, що російські ракети збивають

Уперше зіткнулися західні системи ППО і «новітня суперзвукова зброя Судного Дня від Москви

Збиття українською ППО російської ракети «Кинджал», що сталося вперше від початку повномасштабної війни, було дуже гучною подією і обурило Китай. Чому «союзники» розізлилися на Путіна, розповів економіст Сергій Фурса.

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Експерт зауважив, що це вперше зіткнулися західні системи ППО і «новітня суперзвукова зброя Судного Дня від Москви».

«І західні технології перемогли. Виявилось, що російська суперзброя не така вже й супер. А нею ж Путін лякав уесь світ. Усе майже як з російською армією, найстрашніше в якій – пика Пригожина і російських генералів», – каже Фурса.

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На його думку, зараз дуже радіють американські генерали і всі ті країни, у яких на озброєнні вже стоять системи ППО від американських виробників зброї.

«Останні радіють ще більше, бо всі інші країни, які купували російські засоби ППО зараз побіжать робити замовлення. Так що не треба переживати за американську підтримку України. Лобісти провідних компаній виробників зброї, які є у демократів, але більше все ж таки у республіканців, уміють рахувати гроші», – зазначає економіст

Фурса пояснив, чому китайцям не до вподоби, що російські ракети збивають.

«Є дуже багато дуже злих китайців. Дуже злих і на Путіна також. Бо китайці останнім часом хизувалися розробками своє супер надзвукової зброї. І бо в Тайвані на озброєнні стоять «Патріоти». Багато-багато «Патріотів». А тепер буде ще більше. І тепер китайцям і всьому світу стало зрозуміло, що налякати Тайвань і союзників своєю супер-пупер надзвуковою ракетою на вийде. І перспектива маленької переможної війни проти Тайваню віддаляється ще далі. І дякувати за це треба Путіну.

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А так все добре починалося для товариша Сі. Дозволяєш Путіну напасти на Україну. Маєш побачити швидку війну і оф*гівший Захід, який принизили. І на тлі цього нападаєш на Тайвань. Ідеальний план. Який «навернувся» ще в лютому-березні 2022 року завдяки ЗСУ, яких ніхто не приймав у розрахунок. І які перевернули дороги дриґом плани по захопленню світу купою божевільних диктаторів», – каже експерт.

Нагадаємо, видання Defense Express повідомило, що Збройні сили України вперше успішно перехопили російську гіперзвукову ракету Х-47 «Кинджал» близько 02:40 4 травня у небі над Києвом та опублікувало фото.

Але тоді у Повітряних силах України спростували збиття балістичної гіперзвукової ракети «Кинджал» над Києвом вночі 4 травня. Пізніше інформацію офіційно підтвердили.