Масовані обстріли Херсонщини та Донеччини: яка ситуація в регіонах

Окупанти спробували вести безуспішні наступальні південніше Діброви Луганської області

Минулої доби російські окупанти продовжили обстріл північних, південних і східних регіонів України. Про ситуацію в цих регіонах станом на 9:00 10 квітня інформують обласні державні адміністрації.

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Чернігівщина

За добу – два обстріли. Вдень російська ракета вдарила по мосту через річку Судость (неподалік села Гремʼяч, Новгород-Сіверська громада), міст частково зруйновано. Також рашисти обстріляли із мінометів територію Семенівської громади. Без жертв.

Сумщина

Уночі рашистами здійснено мінометний обстріл (20 «приходів») по території Середино-Будської територіальної громади. Дані щодо наслідків уточнюються. Також сьогодні над Сумською областю Силами оборони України збито ворожий БПЛА (попередньо типу Zala 421-16е). Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли двох прикордонних громад: Новослобідської та Білопільської. На щастя, в обох випадках без наслідків.

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Запорізька

Три авіаційні атаки, одна з застосуванням БПЛА та 58 артилерійських обстрілів ворог здійснив на території Запорізької області. Василівський та Пологівський райони під обстрілами: за добу додалося 31 нове руйнування. Крім людських домівок та господарчих споруд зруйновано сучасний освітній заклад у невеликому селі.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Першотравневе. Вчора внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Під час обстрілу с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено 15 приватних будинків. Ворог з мінометів обстріляв с. Караїчне Чугуївського району.

Поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у важкому стані. Внаслідок обстрілів с. Подоли Куп'янського району зафіксовано влучання з РСЗВ «Град» по території лісу. Сталася лісова пожежа. У с. Сніжківка Ізюмського району 38-річний цивільний чоловік на власному городі наступив на протипіхотну міну «Пелюстка». Госпіталізований з осколковими пораненнями.

Луганщина

Окупанти спробували вести безуспішні наступальні південніше Діброви. Втрати, які кадровим військам РФ наносись українська армія, росіяни поповнюють за рахунок мобілізованих. За минулу добу артилерійських обстрілів з боку загарбників зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське та Білогорівка.

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Донеччина

По області за добу – четверо поранених. Рашисти застосовували ЗРК «С-300», авіаудари (тип ракет не встановлено), РСЗВ «Смерч», «Град», артилерія, міномети. Обстріляні населені пункти: Авдіївка (житловий сектор, дачний кооператив «Івушка»); Дружківка (житловий сектор, блокпост); Костянтинівка (житловий сектор, колишній профілакторій); Курахове (Курахівська ТЕС, житловий сектор, гаражний кооператив «Енергетик»); смт Велика Новосілка (житловий сектор); с.Архангельське (околиці населеного пункту); с.Кам’янка (околиці населеного пункту); с.Ласточкине (околиці населеного пункту).

Миколаївщина

Учора вдень ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Ситуація в Херсонській області залишається складною. За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 360 снарядів. 17 снарядів влучили у місто Херсон. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста Херсон. Противник завдав удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади. Інформація про обсяги руйнувань уточнюється.

Жертв серед мирних жителів області немає. З деокупованої території області евакуйовано 90 осіб.