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Пригожин пригрозив Путіну оприлюднити правду про Бахмут (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пригожин пригрозив Путіну оприлюднити правду про Бахмут (відео)
Терорист стверджує, що ЗСУ «рвуть фланги» на Бахмутському напрямку
фото з відкритих джерел

Ватажок «вагнерівців» поставив ультиматум Путіну

У розпал параду у Москві голова ПВК «Вагнер»  Євген Пригожин опублікував через свою, в якому заявив, що Міноборони РФ так і не надало його угрупованню обіцяних боєприпасів. Про це пише Meduza.

Терорист стверджує, що ЗСУ «рвуть фланги» на Бахмутському напрямку і найближчим часом розпочнуть контрнаступ.

Тож ватажок «вагнерівців» поставив ультиматум Путіну. Він заявив, що якщо сьогодні до закінчення параду в Москві його не забезпечать боєприпасами, то він опублікує відео, де розповість реальну правду про плачевну ситуацію на фронті.

«Повне відео, де я розповім ситуацію з боєприпасами, покажемо рівно о 10:40 після закінчення параду перемоги... Раптом боєприпаси отримаємо, тоді не будемо показувати», – пригрозив Пригожин.

Нагадаємо, куратор приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.Причиною він називає нестачу боєприпасів. Зазначимо, що Пригожин не вперше погрожує залишити позиції в Бахмуті.

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Теги: Міноборони Міноборони РФ боєприпаси ПВК Вагнера відео контрнаступ

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