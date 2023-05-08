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Пригожин і Кадиров шантажують міноборони РФ. ISW оцінив наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Пригожин і Кадиров шантажують міноборони РФ. ISW оцінив наслідки
Пригожин і Кадиров шантажували міноборони РФ, щоб воно виділило ресурси силам «Вагнера» у Бахмуті
коллаж: hvylya.net

Пригожин розповів, що отримав від міноборони РФ документ, який обіцяє постачати бійцям «Вагнера» у Бахмуті боєприпасами та зброю

Ватажок російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин та голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявили про намір провести обмін своїми підрозділами в районі Бахмута. Це змусило міноборони РФ відновити роздачу боєприпасів «вагнерівцям». Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як зауважили аналітики, після шантажу з боку Пригожина і Кадирова командувач окупаційними військами РФ в Україні генерал Валерій Герасимов піддався у питанні постачання боєприпасів «вагнерівців», які беруть участь у штурмах Бахмута.

Напередодні, як зазначається, Герасимов навпаки мав намір понизити пріоритетність таких зусиль.

7 травня Пригожин розповів, що отримав від міноборони РФ документ, який обіцяє постачати бійцям «Вагнера» боєприпасами та зброю, які необхідні для ведення наступальних операцій у Бахмуті. Утім, він не опублікував цей документ, і ISW не може перевірити його затвердження.

Міноборони РФ, ймовірно, принципово не змінило свого наміру знизити пріоритетність наступальних операцій та зберегти боєприпаси на театрі воєнних дій, вважає ISW.

«Пригожин і Кадиров, імовірно, фактично шантажували міноборони РФ, щоб воно виділило ресурси силам «Вагнера» у Бахмуті, погрожуючи вивести чеченські сили Кадирова з інших частин театру воєнних дій, щоб змінити сили «Вагнера» у Бахмуті», – мовиться у звіті.

Спільні зусилля Кадирова та Пригожина щодо шантажу аналітики назвали вочевидь успішними, що також вказує на те, що Герасимов насправді не контролює всіх російських окупаційних сил в Україні, попри те, що він є номінальним командувачем.

На думку експертів, здатність Пригожина і Кадирова суттєво впливати на рішення військового командування РФ залежить від готовності російського диктатора Путіна «умиротворити їх», а також від їхньої впевненості у своїх силах.

«І те, й інше, ймовірно, погіршиться після подальших зусиль щодо шантажу», – припускають фахівці.

Пригожин і Кадиров шантажують міноборони РФ. ISW оцінив наслідки фото 1
мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

  • Кадиров, імовірно, підтримав спроби «вагнерівців» шантажувати російське військове керівництво, щоб відновити своє становище у Кремлі.
  • Очевидна потреба Герасимова у переговорах з підлеглими командирами і здатність цих командирів примушувати його до дій показують, що проблеми з командним ланцюжком істотно впливають на здатність росіян проводити узгоджені операції на фронті.
  • Ці події піднімають питання можливості РФ координувати послідовну оборонну кампанію на всій лінії зіткнення.
  • Боротьба Пригожина за завершення захоплення й окупації Бахмута суперечить його заяві про те, що взяття міста не має стратегічної цінності.
  • Окупанти продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп'янська і на південь від Кремінної.
  • Станом на 7 травня росіяни досягли певних територіальних успіхів у Бахмуті та продовжували обмежені наступальні дії на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Російські джерела стверджують, що в ніч на 7 травня ЗСУ запустили до 23 безпілотників по окупованому Криму.
  • Суб'єкти РФ продовжують комплектування та формування регіональних збройних формувань та добровольчих батальйонів.
  • Російська окупаційна влада продовжує планувати і здійснювати примусову евакуацію з Запорізької області. 

Нагадаємо, що раніше Євген Пригожин перед анонсованим виходом із Бахмута і після багатомісячних спроб його захопити раптом повідомив, що це місто не має стратегічного значення для РФ, а його взяття нібито не було головною метою операції окупантів під назвою «Бахмутська м'ясорубка»

До слова, нещодавно Кадиров заявив про те, що він готовий замінити своїми воєнними солдат Пригожина.

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Теги: Рамзан Кадиров Міноборони РФ боєприпаси ПВК Вагнера Бахмут

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