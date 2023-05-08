Пригожин і Кадиров шантажують міноборони РФ. ISW оцінив наслідки

Пригожин і Кадиров шантажували міноборони РФ, щоб воно виділило ресурси силам «Вагнера» у Бахмуті

Пригожин розповів, що отримав від міноборони РФ документ, який обіцяє постачати бійцям «Вагнера» у Бахмуті боєприпасами та зброю

Ватажок російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин та голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров заявили про намір провести обмін своїми підрозділами в районі Бахмута. Це змусило міноборони РФ відновити роздачу боєприпасів «вагнерівцям». Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зауважили аналітики, після шантажу з боку Пригожина і Кадирова командувач окупаційними військами РФ в Україні генерал Валерій Герасимов піддався у питанні постачання боєприпасів «вагнерівців», які беруть участь у штурмах Бахмута.

Напередодні, як зазначається, Герасимов навпаки мав намір понизити пріоритетність таких зусиль.

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7 травня Пригожин розповів, що отримав від міноборони РФ документ, який обіцяє постачати бійцям «Вагнера» боєприпасами та зброю, які необхідні для ведення наступальних операцій у Бахмуті. Утім, він не опублікував цей документ, і ISW не може перевірити його затвердження.

Міноборони РФ, ймовірно, принципово не змінило свого наміру знизити пріоритетність наступальних операцій та зберегти боєприпаси на театрі воєнних дій, вважає ISW.

«Пригожин і Кадиров, імовірно, фактично шантажували міноборони РФ, щоб воно виділило ресурси силам «Вагнера» у Бахмуті, погрожуючи вивести чеченські сили Кадирова з інших частин театру воєнних дій, щоб змінити сили «Вагнера» у Бахмуті», – мовиться у звіті.

Спільні зусилля Кадирова та Пригожина щодо шантажу аналітики назвали вочевидь успішними, що також вказує на те, що Герасимов насправді не контролює всіх російських окупаційних сил в Україні, попри те, що він є номінальним командувачем.

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На думку експертів, здатність Пригожина і Кадирова суттєво впливати на рішення військового командування РФ залежить від готовності російського диктатора Путіна «умиротворити їх», а також від їхньої впевненості у своїх силах.

«І те, й інше, ймовірно, погіршиться після подальших зусиль щодо шантажу», – припускають фахівці.

мапа боїв: ISW

Інші висновки ISW

Кадиров, імовірно, підтримав спроби «вагнерівців» шантажувати російське військове керівництво, щоб відновити своє становище у Кремлі.

Очевидна потреба Герасимова у переговорах з підлеглими командирами і здатність цих командирів примушувати його до дій показують, що проблеми з командним ланцюжком істотно впливають на здатність росіян проводити узгоджені операції на фронті.

Ці події піднімають питання можливості РФ координувати послідовну оборонну кампанію на всій лінії зіткнення.

Боротьба Пригожина за завершення захоплення й окупації Бахмута суперечить його заяві про те, що взяття міста не має стратегічної цінності.

Окупанти продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп'янська і на південь від Кремінної.

Станом на 7 травня росіяни досягли певних територіальних успіхів у Бахмуті та продовжували обмежені наступальні дії на лінії Авдіївка – Донецьк.

Російські джерела стверджують, що в ніч на 7 травня ЗСУ запустили до 23 безпілотників по окупованому Криму.

Суб'єкти РФ продовжують комплектування та формування регіональних збройних формувань та добровольчих батальйонів.

Російська окупаційна влада продовжує планувати і здійснювати примусову евакуацію з Запорізької області.

Нагадаємо, що раніше Євген Пригожин перед анонсованим виходом із Бахмута і після багатомісячних спроб його захопити раптом повідомив, що це місто не має стратегічного значення для РФ, а його взяття нібито не було головною метою операції окупантів під назвою «Бахмутська м'ясорубка»

До слова, нещодавно Кадиров заявив про те, що він готовий замінити своїми воєнними солдат Пригожина.