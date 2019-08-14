Нашестя фейкових «слуг народу» - поліція завела другу кримінальну справу на окрузі «опоблоківця» Шпенова



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Заяву до правоохоронних органів написав кандидат від партії «Слуга народу» Ігор Фартушний, який взяв друге місце на виборах

Криворізький відділ поліції розслідує кримінальне провадження за ч.1 ст. 157 КК України («Перешкоджання здійсненню громадянами свого виборчого права») за заявою кандидата від партії «Слуга народу» Ігоря Фартушного, який балотувався у 37 окрузі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Центрально-міського районного суду Кривого Рогу від 29 липня.

У своїй заяві Фартушний просив притягнути до відповідальності осіб, які протягом 24 травня-21 липня 2019 року зареєстрували громадські організації і підприємства, в найменуванні яких присутній слоган «ЗЕ...» та «Слуга...» та зареєстрували «кандидата-двійника» (мається на увазі, самовисуванець і сторож дитсадка Микола Фартушний - «Главком»). На думку заявника, ці фактори викривили сприйняття у виборців на 146 виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №37, внаслідок чого були порушені права на свободу волевиявлення.

Фартушний вказав поліції на осіб з числа кандидатів у нардепи, котрі виконували технічну роль. Це - Павло Приходько (керівник проекту ПП «ЗЕ! Слуга народа», набрав на виборах 3665 голосів або 5,14%), Альона Товкун (керівник ПП «ЗЕ! Слуга народа» - 2336 голосів), Валентин Грижук (керівник проекту Громадський рух «Слуга народу» - 2019), Антон Кравченко (керівник проекту ГО «Громадський рух «Слуга народу» - 1811) і Олександр Рябовол (керівник проекту ГО «Слуга для народу» - 1511).

За інформацією ЦВК, на Дніпропетровщині в 37 окрузі переміг самовисуванець і нардеп від Опозиційного блоку Дмитро Шпенов – 34,70%. Друге місце посів представник партії «Слуга народу» Ігор Фартушний – 33%. Відрив між Шпеновим і Фартушним становив 1208 голосів.

Додамо, що Шпенов у 2012 і 2014 роках перемагав в 37 окрузі на виборах до Верховної Ради. Вперше був обраний до Верховної Ради у 2007 році за списками Партії регіонів.

Як повідомляв «Главком», слідчі центрального апарату державного бюро розслідувань генеральної прокуратури 25 липня розпочали розслідування за фактами підкупу виборців і перешкоджання здійсненню громадянами свого виборчого права (ч. 3 ст. 157, ч. 4 ст. 160 КК України) у 37 окрузі Дніпропетровської області на позачергових парламентських виборах.