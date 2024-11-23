23 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто починати конфлікти, інакше вони можуть затягнутися

23 листопада, Міжнародний день імідж-консультанта, Міжнародний день боротьби з безкарністю, Всесвітній день акварелі. Віряни вшановують пам'ять святого Амфілохія Іконійського.

Міжнародний день імідж-консультанта

23 листопада – Міжнародний день імідж-консультанта.

Вперше це свято було проведене у 2012 р. у Мексиці, де багато університетів пропонує наукові ступені у сфері іміджу, за ініціативою Маноло Трухільйо та Хільдеберто Мартінеса – членів AICI. AICI – Міжнародна асоціація імідж-консультантів, яка є некомерційним, провідним та найбільшим професійним об’єднанням консультантів з особистого та корпоративного іміджу у всьому світі. Займається організація підвищенням професійного рівня консультантів та популяризацією цієї професії. Саме офіційним голосуванням Ради директорів AICI у лютому 2013 р. було вирішено запустити цю ініціативу на постійній основі та залишити дату, обрану двома мексиканцями.

Міжнародний день боротьби з безкарністю

23 листопада відзначається Міжнародний день боротьби з безкарністю (International Day to End Impunity).

Його запроваджено у 2009 році Міжнародною асоціацією IFEX, що була заснована у 1992 році у Монреалі з метою захисту свободи слова. На сьогодні до її складу належать більш ніж 70 організацій з багатьох країн світу.

23 листопада обрано тому, що цього дня на Філіппінах у місті Ампатуан було викрадено та знищено 58 людей, серед яких 32 журналісти та представники ЗМІ.

Метою ініціаторів дня боротьби з безкарністю є привернення уваги до проблем тих, хто зазнав погроз або тиску за використання свого права на свободу голосу. Також члени асоціації наголошують, що замовчування випадків насильства породжує безкарність та провокує наступні беззаконні дії.

Всесвітній день акварелі

23 листопада – знаменна дата для художників-акварелістів по всьому світі. Адже в цей день відзначається Всесвітній день акварелі, започаткований відомим мексиканським художником Альфредо Гуаті Рохо. Можна сказати, що цей митець все своє життя присвятив живопису в техніці акварелі та його популяризації у світі.

Всесвітній день акварелі відзначається з 1991 року завдяки зусиллям аквареліста Альфредо Гуаті Рохо. Рохо палко вірив, що акварель може передати красу світу так само яскраво, як і олійні картини. До втручання Рохо багато хто відсував акварель на узбіччя, вважаючи її придатною лише для «дитячих малюнків». Але сьогодні вона займає гідне місце, а художники з усього світу цінують її чарівність.

Яке сьогодні релігійне свято

23 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого Амфілохія Іконійського. Він був другом Григорія Богослова та Василія Великого, а також Іконійським єпископом. Народився у християнській родині в Кападокії (Мала Азія), тому змалечку вивчав Боже Слово. Спочатку Амфілохій мріяв стати адвокатом, але все ж вирішив покинути мирське життя і почати служити Богу. Більшу частину свого життя прожив у пустелі. 374 року став єпископом. В той період був скликаний Іконійський синод, на якому засудили македонян-єретиків. Боровся з арійцями. Отримав від Господа дар зцілення.

Що не можна робити цього дня

Намагайтеся не лаятися, не лихословити, краще стримувати свої емоції.

Не варто починати конфлікти, інакше вони можуть затягнутися.

Не можна вживати алкогольні напої.

Народні прикмети і традиції

Навколо місяця тьмяні рожеві кола – чекайте на тріскучі морози;

На небі низькі хмари – до похолодання;

Сонце сховалося за хмари – буде буревій;

Мало хмар – погода буде холодна, але ясна.

Пам’ятні події 23 листопада

1917 рік – Олександр Немітц направляє телеграму генеральному секретарю військових справ УНР про визнання флотом влади УНР;

1938 рік – Карпатська Україна отримує автономію у складі Чехословацької республіки;

1956 рік – перший день змагань XVI Олімпіади в Мельбурні (Австралія);

1994 рік – під час експедиції спортсменів альпіністського клубу «Одеса» в Гімалаї було встановлено прапор України на вершині Чоґорі К2 (8611 метрів);

1996 рік – офіційне закінчення першої російсько-чеченської війни;

2003 рік – внаслідок Революції троянд у Грузії Едуард Шеварднадзе подає у відставку;

2007 рік – починає роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання;

2022 рік – Росія була визнана країною-«спонсором тероризму».

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Федір, Макар.