За чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, який позував із горою доларів, взялася поліція

Матеріали Нацагентства з питань запобігання корупції лягли в основу нової кримінальної справи, де фігурує Володимир Крупа

До весни 2022 Володимир Крупа очолював управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області

Починаючи з 4 жовтня 2024 року, поліція Хмельницької області розслідує ймовірне декларування недостовірної інформації з боку чоловіка голови МСЕК Хмельниччини Володимира Крупи. Про це йдеться у статті «Главкома» «Чому сміються судді? Нові деталі у справі Крупи».

Поки Володимиру Крупі правоохоронці не оголошували підозри. Проте у жовтні суд надав дозвіл слідчим на доступ до паспорта чоловіка, його пенсійних виплат, рахунків у банківських установах, джерела доходів за 2021 рік.

Так, цього року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело повну перевірку декларації за 2021 рік, поданої Володимиром Крупою, який тоді очолював управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області.

«За результатами повної перевірки було встановлено, що суб’єкт декларування зазначив відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 2,2 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на дату подання декларації. Це є ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірної інформації)», – повідомила керівниця відділу комунікацій управління комунікацій та інформаційної політики НАЗК Ірина Постова у відповіді на запит «Главкома».

Саме матеріали Нацагентства з питань запобігання корупції лягли в основу нової кримінальної справи, де фігурує Володимир Крупа.

Отже, у декларації чоловіка глави МСЕК Хмельниччини, за версією НАЗК, виявлено такі порушення:

приховано дохід від третіх осіб на загальну суму 737,1 тис. грн (у поясненнях, наданих НАЗК, Крупа стверджував: вказану суму спрямовано на закупівлю обладнання для реалізації спільного проєкту зберігання електричної енергії);

неправильно порахував пенсію – задекларував 128,7 тис. грн за 2021 рік, а у дійсності Пенсійний фонд виплатив 129,3 тис. грн;

із задекларованих $78 тис. готівки Володимир Крупа так і не зміг довести походження $43 тис.;

із задекларованих $78 тис. готівки Володимир Крупа так і не зміг довести походження $43 тис.; під питання опинилася й відображена готівка дружини Тетяни Крупи на суму $35 тис. (за тодішнім курсом НБУ виходило 955,1 тис. грн). НАЗК промоніторило офіційний заробіток дружини декларанта, який тоді склав 1,11 млн грн. Інших фінансових операцій, за даними антикорупційного органу, Тетяна Крупа не проводила.

Чоловіку вже підозрюваної голови МСЕК Хмельниччини у разі оголошення підозри за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу загрожує штраф від 51 тис. грн до 68 тис. грн або громадські роботи від 150 до 240 годин, або обмеженням волі до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

ДБР знайшло $100 тис., низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами у робочому кабінеті керівниці МСЕК. Зокрема, у посадовців працівники ДБР знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тис., понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйоном доларів через вікно.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність арешту головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Підозрювана у незаконному збагаченні перебуватиме у слідчому ізоляторі до 3 грудня, або ж вона може внести 300 млн грн застави, аби вийти з ізолятора (раніше цей розмір складав пів мільярда гривень).