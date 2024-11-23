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У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1

Ірина Бура
glavcom.ua
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У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
фото ілюстративне з відкритих джерел

У США наразі спостерігається спалах інфекції пташиного грипу

У США зафіксували перший випадок захворювання дитини на пташиний грип H5N1. Про це повідомив Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Зараження виявили у Каліфорнії, наразі фахівці досліджують, як саме дитина отримала інфекцію.  Відомо, що вона мала легкі симптоми та отримувала противірусні препарати від грипу.

Зазначається, що під час розслідування усі члени домогосподарства повідомили про наявність симптомів, втім у решти членів родини аналізи були негативними на пташиний грип H5, деякі члени сім’ї мали позитивний результат на інші поширені респіраторні віруси, які також мала ця дитина.

«Наразі немає доказів передачі пташиного грипу H5N1 від людини до людини, від цієї дитини до інших», – йдеться у повідомленні CDC.

У США наразі спостерігається спалах інфекції пташиного грипу. З квітня цього року було підверджено 52 випадки зараження людей.

21 з цих випадків – це зараження вірусом від хворої птиці, 30 випадків – зараженням від корів, і ще в одному випадку не виявлено причина зараження. Але жодного разу не було підтверджено зараження пташиним грипом від людини до людини.

Щоб уникнути пташиного грипу H5N1 CDC рекомендує тримати дистанцію від уражених тварин, зокрема і від мертвої худоби, пити лише пастеризоване молоко (пастеризація вбиває вірус), не пити сирі яйця, уникати контакту з калом тварин.

Основні симптоми пташиного грипу проявляються швидко, максимум через 3-5 днів. Вони включають високу температуру, гарячку, тремтіння тіла, біль в м'язах, головний біль, кашель, задишка.

Нагадаємо, на Київщині зафіксовано спалах пташиного грипу. Як зазначається, вірус могли принести перелітні лебеді. 

Раніше повідомлялося, що цього сезону пташиний грип поширюється в Європейському союзі швидше, ніж у 2023 році. Це викликає побоювання, що він може поширитись на людей. 

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Теги: хвороба США грип дитина вірус аналізи розслідування

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