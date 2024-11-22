«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани

Війська РФ бомблять КАБами та гатять з артилерії й дронів по своїх селах. Горить будівля у селі Козача Локня Суджанського району Курщини

РФ відмовилася від запланованого на осінь наступу на Запоріжжі задля того, щоб посилити своє угруповання на Курщині

Наразі командування Збройних Сил України не планує виводити війська з тих територій Курської області РФ, які вони контролюють. Про це «Главкому» повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«Ми утримуватимемо Курщину під контролем настільки довго, наскільки це буде доцільно з військової точки зору», – повідомили у Генштабі.

Сьогодні на Курщині українським військам протистоїть вороже угруповання чисельністю в 59 тис., тоді як у на початку осені воно налічувало тут 40 тис.

Як стверджує джерело, командування збройних сил РФ відмовилося від запланованої на жовтень-листопад наступальної операції на Запоріжжі задля того, щоб посилити своє угруповання на Курщині. Зокрема, 76-ту повітряно-десантну бригаду російське військове керівництво перемістило з запорізького напрямку на курський фронт.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, на території України сьогодні воюють близько 575 тис. військових країни-агресорки. За планами Кремля, до осені 2024 року контингент окупантів мав налічувати до 650 тис. солдатів, проте ворогу не вдалося досягти цього через великі втрати, вважають у ЗСУ.

Нагадаємо, ЗСУ мали успіх під Вугледаром. Разом з тим фіксується просування російських окупантів на північний захід від Кремінної, на південний схід від Часового Яру, у Торецьку, на південний схід від Курахового, у Курській області та, ймовірно, на північний схід від Великої Новосілки.

Як повідомлялося, начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич заявив в інтерв’ю «Главкому», що ситуація на фронті зараз дійсно складна, але не критична. Доволі важкі бої, порівняно з іншими напрямками, точаться на Курщині.

До слова, начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич каже, у травні, як підтвердила розвідка, ворог планував наступати на сумському напрямку з Курської області для створення 20-30-кілометрової так званої «буферної зони» на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на харківському напрямку, але завдяки курській операції Сили оборони випередили ворога.