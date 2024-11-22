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«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани
Війська РФ бомблять КАБами та гатять з артилерії й дронів по своїх селах. Горить будівля у селі Козача Локня Суджанського району Курщини
фото: ТРО Медіа

РФ відмовилася від запланованого на осінь наступу на Запоріжжі задля того, щоб посилити своє угруповання на Курщині

Наразі командування Збройних Сил України не планує виводити війська з тих територій Курської області РФ, які вони контролюють. Про це «Главкому» повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

«Ми утримуватимемо Курщину під контролем настільки довго, наскільки це буде доцільно з військової точки зору», – повідомили у Генштабі.

Сьогодні на Курщині українським військам протистоїть вороже угруповання чисельністю в 59 тис., тоді як у на початку осені воно налічувало тут 40 тис.

Як стверджує джерело, командування збройних сил РФ відмовилося від запланованої на жовтень-листопад наступальної операції на Запоріжжі задля того, щоб посилити своє угруповання на Курщині. Зокрема, 76-ту повітряно-десантну бригаду російське військове керівництво перемістило з запорізького напрямку на курський фронт.

Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, на території України сьогодні воюють близько 575 тис. військових країни-агресорки. За планами Кремля, до осені 2024 року контингент окупантів мав налічувати до 650 тис. солдатів, проте ворогу не вдалося досягти цього через великі втрати, вважають у ЗСУ.

Нагадаємо, ЗСУ мали успіх під Вугледаром. Разом з тим фіксується просування російських окупантів на північний захід від Кремінної, на південний схід від Часового Яру, у Торецьку, на південний схід від Курахового, у Курській області та, ймовірно, на північний схід від Великої Новосілки.

Як повідомлялося, начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич заявив в інтерв’ю «Главкому», що ситуація на фронті зараз дійсно складна, але не критична. Доволі важкі бої, порівняно з іншими напрямками, точаться на Курщині.

До слова, начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич каже, у травні, як підтвердила розвідка, ворог планував наступати на сумському напрямку з Курської області для створення 20-30-кілометрової так званої «буферної зони» на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на харківському напрямку, але завдяки курській операції Сили оборони випередили ворога.

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Теги: окупанти Курщина війна

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