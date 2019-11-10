Наші війська без проблем можуть повернутися. «Слуги народу» розказали про ситуацію у зоні розведення



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Мар’яна Безугла: наші військові нинішнє розведення сприймають нейтрально

Мар’яна Безугла: на лінії розведення дуже високий рівень готовності і можливості зайняти попередні позиції

Українські військові можуть дуже швидко повернутися на свої позиції у районі Золотого Луганської області, де пройшло розведення військ. Це може статися у разі відновлення обстрілів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказала заступниця голови парламентського Комітету з нацбезпеки Мар’яна Безугла, яка у складі групи народних депутатів на днях відвідала Золоте.

«Там (на лінії розведення) дуже високий рівень готовності і можливості зайняти попередні позиції. Це все відпрацьовано. Нам це дуже сподобалось», - наголосила депутатка від «Слуги народу».

Відповідаючи на запитання, як наші військові сприймають нинішнє розведення, Безугла зазначила, що сприйняття буває різне, але переважно - нейтральне.

«Військові – це люди специфічної професії. Вони мають виконувати накази. В більшості випадків я бачила нейтральне сприйняття. Спостерігала особисто. Це – готовність до виконання наказу. Щодо командування ООС, то їхня робота доволі системна. Як і інформування нас в ході місії», - зазначила вона.

«У рамках наших повноважень – здійснювати парламентський контроль. Це, в першу чергу, питання комунікації і посередництва між різними зацікавленими сторонами. Між цивільними і військовими, між органами виконавчої влади, Офісом президента. Ми можемо виступати комунікаторами, оцінювати наявний стан справ і здійснювати додаткову координацію і інформування різного рівня відносно поточного стану справ. Фактично, це – паралельний моніторинг і контроль ситуації. Цю місію можна умовно порівняти з тим, що робить ОБСЄ. Але цей парламентський контроль в рамках Комітету з нацбезпеки. І ми плануємо періодично здійснювати такі поїздки», - підсумувала Безугла.

Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

Зазначимо, також на початку тижня з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».