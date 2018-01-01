Наслідки негоди: без світла понад 20 сіл, на Луганщині ускладнено проїзд
- Сьогодні, 08:26
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Рух транспорту на Луганщині ускладнено через складні погодні умови
Ускладнено проїзд для легкового транспорту до 13 сільських населених пунктів Луганської області
Станом на ранок п’ятниці, 26 січня, залишаються знеструмленими 25 населених пунктів в Одеській області. Про це повідомляє прес-служба ДСНс.
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Рух транспорту на автошляхах держави забезпечено.
Ускладнено проїзд для легкового транспорту до 13 сільських населених пунктів Луганської області. Рух вантажних автомобілів забезпечено.
Як повідомлялося, станом на 25 січня через ускладнення погодних умов доставка поштового оператора «Укрпошта» затримувася у дев'яти областях.