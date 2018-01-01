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    Наслідки негоди: рух транспорту обмежено на шляхах Запорізької області

    Залишаються знеструмленими 69 населених пунктів у 5 областях
    Станом на ранок середи, 24 січня, небезпечних метеорологічних явищ на території України не спостерігається. Про це йдеться в оперативній інформації ДСНС щодо наслідків складних погодних умов. Наразі місцями невеликий сніг у Донецькій області, сніг у Луганській області. У східних областях висота снігового покрову спостерігається  у Донецькій
    • Сьогодні, 08:11
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    ДСНС надає допомогу у буксируванні транспорту
    ДСНС надає допомогу у буксируванні транспорту

    Залишаються знеструмленими 69 населених пунктів у 5 областях

    Станом на ранок середи, 24 січня, небезпечних метеорологічних явищ на території України не спостерігається. Про це йдеться в оперативній інформації ДСНС щодо наслідків складних погодних умов.

    Наразі місцями невеликий сніг у Донецькій області, сніг у Луганській області. У східних областях висота снігового покрову спостерігається  у Донецькій області до 40 см., Луганській області до 50 см.

    Щодо забезпечення транспортного сполучення

    Продовжує діяти обмеження руху великогабаритного транспорту на ділянках автошляхів на території Запорізької області: 

    • Р-37 Енергодар – Василівка – Бердянськ (протяжність 76 км). На місці події працює 15 од. техніки та 31 чоловік, у тому числі від  ДСНС – 11 од. техніки та 26 чол. особового складу;
    • М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (протяжність 44 км). На місці події працює 6 од. техніки та 7 чоловік. Техніка ДСНС не залучається;
    • Т-0811 Веселе–Новобогданівка (протяжність 36 км). На місці події працює 3 од. техніки та 4 чоловіка. Техніка ДСНС не залучається.

    На південно-об’їзній дорозі м. Дніпро продовжує діяти обмеження руху автотранспорту (протяжність 37 км). На місці події працює 7 од. техніки та 15 чоловік, у тому числі від ДСНС – 3 од. техніки та 7 чол. особового складу.

    Усього за добу до розчистки доріг та надання допомоги у буксируванні транспорту залучалося 800 од. техніки та 1 тис. 604 особи. Підрозділами ДСНС проведено буксирування 481 од. автотранспортних засобів та надано допомогу 996 громадянам.

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    Наслідки негоди: рух транспорту обмежено на шляхах Запорізької області
    Наслідки негоди: рух транспорту обмежено на шляхах Запорізької області
    Наслідки негоди: рух транспорту обмежено на шляхах Запорізької області
    Наслідки негоди: рух транспорту обмежено на шляхах Запорізької області
    Наслідки негоди: рух транспорту обмежено на шляхах Запорізької області
    Наслідки негоди: рух транспорту обмежено на шляхах Запорізької області
    Наслідки негоди: рух транспорту обмежено на шляхах Запорізької області
    Наслідки негоди: рух транспорту обмежено на шляхах Запорізької області
    Наслідки негоди: рух транспорту обмежено на шляхах Запорізької області
    Наслідки негоди: рух транспорту обмежено на шляхах Запорізької області

    Щодо знеструмлення населених пунктів

    Залишаються знеструмленими 69 населених пунктів у 5 областях (Одеська – 46, Черкаська – 11, Дніпропетровська – 6, Запорізька – 5, Донецька – 1).

    Нагадаємо, станом на ранок вівторка залишалися знеструмленими 109 населених пунктів у чотирьох областях.

     

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