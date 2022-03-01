Наслідки російської агресії. На сході Україні близько 40 тис. людей без світла та їжі – Монастирський

В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

В Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.

Спостерігається критична ситуація й у містечку Буча, що під Києвом, де у попередні дні не вщухали запеклі бої з ворогом

У тлі російської агресії в Україні на сході нашої держави близько 40 тис. людей залишилися без світла та їжі. При цьому ворог не дає дозволу, щоб Україна евакуювала місцеве населення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі українському ТБ, повідомляє «Главком».

«Нині складна гуманітарна ситуація на сході держави. Особливо гостро стоїть питання евакуації потребують люди з міст Волноваха, Сартана, Таланівка – це місця, де тривають активні бойові дії. Але російська сторона не дала відповіді щодо евакуації населення. Наразі Україна застосувала всі можливі міжнародні інструменти», – пояснив міністр.

Він зауважив, що критична ситуація й у містечку Буча, що під Києвом.

Крім цього, Монастирський додав, що уряд створив координаційний центр із забезпечення продуктами, водою, ліками та пальним. Зараз вибудовується логістика із передачі гуманітарних вантажів до міст, що їх найбільше потребують.

Нагадаємо, що в Україні триває шостий день війни, розв’язаної путінською Росією.