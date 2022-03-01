Українські військові ведуть бій з російськими окупантами в районі Енергодару
Окупанти під Енергодаром намагаються зайняти позиції біля найбільшої атомної електростанції у Європі
Військовослужбовці НГУ разом із підрозділами ЗСУ продовжують вести бій із російськими окупантами в районі Енергодару, інформує МВС у Телеграмі.
Ворог зосередив біля 90 одиниць військової техніки в районі с.Дніпровка. Відступати наразі підрозділом РФ нікуди, тому вони роблять спроби пройти до Енергодару та зайняти позиції біля найбільшої атомної електростанції у Європі – Запоріжської АЕС.
Розуміючи, що колона буде повністю розбита, окупанти намагаються зайняти хоч якусь мінімально вигідну позицію та сподіваються зробити прорив саме до електростанції аби прикриватися своїм розташуванням з надією, що по них не будуть відкривати вогонь.
Це ще один прояв підступної тактики російської армії, яка може нехтувати усіма нормами міжнародного гуманітарного права, життям своїх військових та мирного населення.
Наразі передова група-8 бронетранспортерів то 20 од. автомобільної техніки РФ висунулась від Дніпровки в сторону Енергодару. Проте зустріне жорстку відсіч.
Українські військові діють досить професійно та завдають ворогу значних втрат.
Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.
Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.