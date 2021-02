У Північній Кароліні пронеслося торнадо. Є загиблі і постраждалі (відео)

У вівторок, 16 лютого, американський штат Північна Кароліна сколихнуло торнадо. У результаті негоди вже загинули щонайменше троє осіб та ще 10 отримали травми. Про це повідомляє Associated Press.

Торнадо вдарило по округу Барнсвік після півночі. Воно призвело до того, що тисячі людей залишилися без світла, а десятки будинків були зруйновані. Наразі рятувальники продовжують шукати людей, які застрягли під завалами.

«Я ще ніколи не бачив такого. Багато руйнувань. Це буде довгий процес із відновлення міста», – заявив шериф округу Джон Інграм.

Він також попросив людей уникати цього району, поки бригади розчищають вулиці та шукають жертв.

I’m afraid of what daylight is going to bring here in Brunswick County at Ocean Ridge Plantation. Houses are completely gone and that’s just what I can see right now. https://t.co/rAImLLBIgo pic.twitter.com/FbAeoOAwtS