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    У Північній Кароліні пронеслося торнадо. Є загиблі і постраждалі (відео)

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    <span>Тисячі людей залишилися без світла, десятки будинків зруйновані</span> - У Північній Кароліні пронеслося торнадо. Є загиблі і постраждалі (відео)
    Тисячі людей залишилися без світла, десятки будинків зруйновані
    Фото: Tanner Barth/Twitter

    Наразі рятувальники продовжують шукати людей, які застрягли під завалами

    У вівторок, 16 лютого, американський штат Північна Кароліна сколихнуло торнадо. У результаті негоди вже загинули щонайменше троє осіб та ще 10 отримали травми. Про це повідомляє Associated Press.

    Торнадо вдарило по округу Барнсвік після півночі. Воно призвело до того, що тисячі людей залишилися без світла, а десятки будинків були зруйновані. Наразі рятувальники продовжують шукати людей, які застрягли під завалами.

    «Я ще ніколи не бачив такого. Багато руйнувань. Це буде довгий процес із відновлення міста», – заявив шериф округу Джон Інграм.

    Він також попросив людей уникати цього району, поки бригади розчищають вулиці та шукають жертв.

    Нагадаємо, компанія Southwest Power Pool (SPP), що керує електромережами в декількох американських штатах, почала контрольовані відключення електрики в 14 штатах, включаючи Канзас, Оклахому, Міссурі, Айови та Луїзіану. Відключення пов’язані з різким похолоданням та сніговими бурями, через які споживання електроенергії перевищило можливості її генерації. У компанії цей крок назвали «безпрецедентною подією», яка відбулося вперше.

    Напередодні в Техасі зафіксовані рекордні з кінця 1980-х морози та снігові бурі. Без електрики тимчасово залишилися близько 2,5 млн осіб.

    Теги: США негода
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