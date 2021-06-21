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    Підтоплені будинки, пошкоджені мости та дороги – Буковина оговтується після сильних злив

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    Рятувальники відкачують воду та прокопують дренажі, щоб висушити підтоплені ділянки - Підтоплені будинки, пошкоджені мости та дороги – Буковина оговтується після сильних злив
    Рятувальники відкачують воду та прокопують дренажі, щоб висушити підтоплені ділянки
    Фото: Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області/Facebook

    Рятувальники відкачують воду та прокопують дренажі, щоб висушити підтоплені ділянки

    Підтоплені житлові будинки, присадибні ділянки, пошкоджені мости та дороги – Буковина оговтується після сильних злив, які накрили її у неділю, 20 червня. Як ідеться у повідомленні Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області, рятувальники відкачують воду та прокопують дренажі, щоб висушити підтоплені ділянки.

    Крім цього, працівники ДСНС провели обстеження населених пунктів, щоб встановити збитки.

    Загалом до робіт залучили 11 одиниць техніки, 7 мотопомп та 35 чоловік особового складу.

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    Підтоплені будинки, пошкоджені мости та дороги – Буковина оговтується після сильних злив
    Підтоплені будинки, пошкоджені мости та дороги – Буковина оговтується після сильних злив
    Підтоплені будинки, пошкоджені мости та дороги – Буковина оговтується після сильних злив
    Підтоплені будинки, пошкоджені мости та дороги – Буковина оговтується після сильних злив
    Підтоплені будинки, пошкоджені мости та дороги – Буковина оговтується після сильних злив
    Підтоплені будинки, пошкоджені мости та дороги – Буковина оговтується після сильних злив
    Підтоплені будинки, пошкоджені мости та дороги – Буковина оговтується після сильних злив
    Підтоплені будинки, пошкоджені мости та дороги – Буковина оговтується після сильних злив
    Фото: Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області/Facebook

    Як відмо, у неділю, 20 червня, у Чернівецькій області внаслідок зливних дощів було підтоплено 14 населених пунктів. Постраждали села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук Чернівецького району. Негода підтопила десятки домогосподарств та розмила під’їзні шляхи до сіл.

    Крім того, у понеділок, 21 червня, в Україні буде спекотно, лише в трьох західних областях прогнозують дощі. Опадів очікують у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях будуть падати дощі.

    Попри опади у трьох областях температура повітря на Заході України коливатиметься від +27 до +29 градусів. У східних регіонах варто очікувати найбільшої спеки – +32...+34 градуси.

    Теги: ДСНС дороги рятувальники чоловік повітря негода
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    Підтоплені будинки, пошкоджені мости та дороги – Буковина оговтується після сильних злив