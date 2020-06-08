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    У світі

    У Чехії через зливи затоплені кілька селищ, є загиблі

    • Розсилка
    Зливи не тільки затопили десятки будинків та інших будівель, а й пошкодили місцеву енергетичну і транспортну інфраструктуру - У Чехії через зливи затоплені кілька селищ, є загиблі
    Зливи не тільки затопили десятки будинків та інших будівель, а й пошкодили місцеву енергетичну і транспортну інфраструктуру
    Фото пожежно-рятувальної служби Оломоуцької області

    В багатьох місцях вода досягала більше метра у висоту

    У Чехії в Оломоуцькому краї внаслідок паводку, спричиненого сильними зливами, під водою опинилися кілька сіл.

    Про це повідомляє видання Novinky.

    Найбільше зливи вразили населені пункти в Унічовському і Шумперському районах.

    Пожежники врятували кілька людей, які не могли вибратися з води в безпечне місце. Вони також врятували людей, які застрягли в затоплених автомобілях.

    Внаслідок негоди загинула 48-річна жінка – обставини її загибелі не повідомляються. Також вважається зниклою без вісти 74-річна жінка. Її шукають з допомогою гелікоптера.

    «Зливи не тільки затопили десятки будинків та інших будівель, а й пошкодили місцеву енергетичну і транспортну інфраструктуру. В Оскаві був знесений міст, а в більшості постраждалих муніципалітетів були пошкоджені газо-і електромережі», – повідомила прес-секретар пожежної служби Люсі Балажова.

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    У Чехії через зливи затоплені кілька селищ, є загиблі
    У Чехії через зливи затоплені кілька селищ, є загиблі
    У Чехії через зливи затоплені кілька селищ, є загиблі
    У Чехії через зливи затоплені кілька селищ, є загиблі
    У Чехії через зливи затоплені кілька селищ, є загиблі
    У Чехії через зливи затоплені кілька селищ, є загиблі
    У Чехії через зливи затоплені кілька селищ, є загиблі
    Фото пожежно-рятувальної служби Оломоуцької області

    Зазначається, що в багатьох місцях вода досягала більше метра у висоту.

    Вночі надзвичайні служби відкачували воду із затоплених підвалів. Жителі кількох сіл були евакуйовані. «Під час евакуації ми врятували десятки жителів із затоплених будинків», – сказала Балажова.

    Пожежники продовжать ліквідувати наслідки проливних дощів протягом понеділка, а також спільно з місцевими органами влади займуться тимчасовим житлом для місцевих жителів.

    Нагадаємо, на Луганщині буревій знищив врожай і пошкодив будинки.

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