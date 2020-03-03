Настоятеля одного з храмів Рівненщини викрили на торгівлі зброєю (фото)



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Фото: пресцентр СБУ

Як встановили слідчі СБУ, священник раніше вже був судимий за торгівлю зброєю, проте займатися цією незаконною справою не припинив

Служба безпеки України підозрює настоятеля одного з храмів Рівненської області на торгівлі військовими засобами ураження, незаконно вивезеними із району проведення операції Об`єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За попередньою версією слідства, раніше судимий за торгівлю зброєю священник намагався налагодити механізм нелегального збуту військових засобів ураження.

Встановлено, що протягом 2015-2018 років він неодноразово виїжджав до зони АТО\ООС із проповідницькою місією. Із відряджень сановник повертався із небезпечними трофеями, які збував серед своїх знайомих.

Аби уникнути викриття після отримання оплати зловмисник залишав закладки зі зброєю у підвалах багатоповерхівок та промислових районах Рівного.

Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу зловмисником ручного протитанкового гранатомета, 7 гранат із запалами та 800 грамів тротилу, за які він хотів отримати понад 40 тис. гривень.

У межах кримінального провадження відкритого підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України настоятелю повідомлено про підозру.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно з поліцією Рівненської області.