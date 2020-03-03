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    Настоятеля одного з храмів Рівненщини викрили на торгівлі зброєю (фото)

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    Настоятеля одного з храмів Рівненщини викрили на торгівлі зброєю (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Як встановили слідчі СБУ, священник раніше вже був судимий за торгівлю зброєю, проте займатися цією незаконною справою не припинив

    Служба безпеки України підозрює настоятеля одного з храмів Рівненської області на торгівлі військовими засобами ураження, незаконно вивезеними із району проведення операції Об`єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За попередньою версією слідства, раніше судимий за торгівлю зброєю священник намагався налагодити механізм нелегального збуту військових засобів ураження.

    Встановлено, що протягом 2015-2018 років він неодноразово виїжджав до зони АТО\ООС із проповідницькою місією. Із відряджень сановник повертався із небезпечними трофеями, які збував серед своїх знайомих.

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    Настоятеля одного з храмів Рівненщини викрили на торгівлі зброєю (фото)
    Настоятеля одного з храмів Рівненщини викрили на торгівлі зброєю (фото)
    Настоятеля одного з храмів Рівненщини викрили на торгівлі зброєю (фото)
    Фото: пресцентр СБУ

    Аби уникнути викриття після отримання оплати зловмисник залишав закладки зі зброєю у підвалах багатоповерхівок та промислових районах Рівного.

    Правоохоронці задокументували кілька фактів продажу зловмисником ручного протитанкового гранатомета, 7 гранат із запалами та 800 грамів тротилу, за які він хотів отримати понад 40 тис. гривень.

    У межах кримінального провадження відкритого підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України настоятелю повідомлено про підозру.

    Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно з поліцією Рівненської області.

    АТО СБУ зброя Операція Об’єднаних сил озброєння
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