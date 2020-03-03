Спецоперація на Київщині: правоохоронці вилучають зброю та боєприпаси (фото)



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В ході обшуків поліцейські вилучили зброю, боєприпаси та вибухівку Фото: Нацполіція

Поліція та СБУ на Київщині проводить низку обшуків у збувачів зброї

Сьогодні, 3 березня, зранку у Білоцерківському районі Київщини поліцейські спільно з працівниками Служби безпеки України одночасно проводять ряд санкціонованих обшуків.

Під час досудового розслідування правоохоронці отримали оперативну інформацію, що 22-річний місцевий житель разом з двома спільниками займається нелегальним збутом вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання збувачів та інших фігурантів у цій справі. Одному з них слідчі Білоцерківського відділу вже оголосили підозру за співучасть у незаконному збуті зброї за ч.2 ст.28 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

Відомо, що в ході обшуків поліцейські вилучили речові докази: зброю, боєприпаси та вибухівку.