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    Спецоперація на Київщині: правоохоронці вилучають зброю та боєприпаси (фото)

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    <p>В ході обшуків поліцейські вилучили зброю, боєприпаси та вибухівку</p> - Спецоперація на Київщині: правоохоронці вилучають зброю та боєприпаси (фото)

    В ході обшуків поліцейські вилучили зброю, боєприпаси та вибухівку

    Фото: Нацполіція

    Поліція та СБУ на Київщині проводить низку обшуків у збувачів зброї

    Сьогодні, 3 березня, зранку у Білоцерківському районі Київщини поліцейські спільно з працівниками Служби безпеки України одночасно проводять ряд санкціонованих обшуків.

    Під час досудового розслідування правоохоронці отримали оперативну інформацію, що 22-річний місцевий житель разом з двома спільниками займається нелегальним збутом вогнепальної зброї та боєприпасів до неї. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Наразі тривають обшуки за місцем проживання збувачів та інших фігурантів у цій справі. Одному з них слідчі Білоцерківського відділу вже оголосили підозру за співучасть у незаконному збуті зброї за ч.2 ст.28 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України.

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    Спецоперація на Київщині: правоохоронці вилучають зброю та боєприпаси (фото)
    Спецоперація на Київщині: правоохоронці вилучають зброю та боєприпаси (фото)

    Відомо, що в ході обшуків поліцейські вилучили речові докази: зброю, боєприпаси та вибухівку.

    Національна поліція України СБУ кримінал зброя Київщина розслідування боєприпаси
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