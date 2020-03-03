За добу на Донбасі постраждали п'ятеро українських військових



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Вчора, 2 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення, троє – бойове ураження

2 березня на Донбасі зафіксовано 13 ворожих обстрілів

У понеділок, 2 березня, бойовики на Донбасі 13 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

поруч з населеними пунктами Мар’їнка та Опитне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Красногорівки – зі ствольної артилерії калібру 152 мм – два снаряди та три міни – з міномету калібру 120 мм;

у районі Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд з Новомихайлівкою – з міномету калібру 120 мм – шість мін, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив шість обстрілів наших позицій:

двічі поблизу Оріхового – зі 120-мм міномету – 10 мін та здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету;

двічі у районі Новотошківського – з міномету калібру 120 мм - 31 міна;

двічі неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Слід зазначити, що противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномету калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу», - додали у пресцентрі.

Вчора, 2 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військових отримали поранення, троє – бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили вісім мін по захисниках населеного пункту Широкине, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». За поточну добу втрат немає.

За підтвердженими даними втрати російських окупаційних військ протягом останніх двох днів склали: безповоротними – чотири особи, пораненими та травмованими – дві особи, знищено озброєння та військової техніки – дві одиниці.