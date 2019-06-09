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    Наступний тиждень в Україні почнеться з гроз

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    Наступний тиждень в Україні почнеться з гроз

    Температура вночі 14-21°, вдень 26-32°, у південних, східних та Дніпропетровській областях до 35°.

    У найближчі три доби в Україні місцями короткочасні дощі з грозами, повідомили в УкрГідрометцентрі.

    У східних областях, у вівторок та середу і в південних та більшості центральних областей без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

    Температура вночі 14-21°, вдень 26-32°, у південних, східних та Дніпропетровській областях до 35°.

    Як повідомлялось, 9 червня на більшій частині території країни очікуються грози, а подекуди град та шквали вітру 15-20 м/с.

    Сьогодні Україну накриє потужна магнітна буря. Люди під час сильних магнітних бур можуть відчувати підвищену емоційну напругу. Наслідки метеоудару будуть відчутними і на наступний день.

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