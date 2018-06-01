НАТО допомагає створити кіберполігон Збройних сил України

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Збройними силами реалізується пілотний проект зі створення кіберполігону ЗСУ

В Україні в рамках трастового фонду Північноатлантичного Альянсу з кіберзахисту створюється кіберполігон Збройних сил України.

Про це повідомив т.в.о. начальника Головного управління військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ Валентин Левчик на брифінгу в Києві, повідомляє «Уніан».

«Трастовий фонд НАТО з кібернетичного захисту. Тут я хочу зауважити, що відповідальним органом державної влади за реалізацію проекту цього трастового фонду є СБУ, але в рамках цього трастового фонду Збройними силами реалізується пілотний проект зі створення кіберполігону ЗСУ. Цікавий проект», - зауважив Левчик.

За його словами, трастові фонди НАТО використовуються для розвитку оперативних спроможностей та сприяння загальній трансформації ЗСУ.

«Зараз працюють вісім таких фондів, шість з яких були започатковані на виконання рішень саміту НАТО в Уельсі, у вересні 2014 року, на фоні агресії Росії проти України», - заявив він.

Раніше експерт-міжнародник пояснив, чому вступ України у НАТО – довга перспектива.