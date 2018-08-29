НАТО: навчання «Восток-18» свідчать про підготовку РФ до масштабного конфлікту



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У НАТО відзначили значне нарощування військового потенціалу Росії, зокрема в Балтійському та Чорноморському регіонах

У Північноатлантичному Альянсі (НАТО) заявили, що військові навчання «Восток-18» є демонстрацією підготовки Росії до масштабного конфлікту.

Про це повідомив виконувач обов’язків офіційного представника НАТО Ділан Уайт, передає «Інтерфакс».

«Всі країни мають право проводити навчання своїх збройних сил, але важливо, щоби це відбувалося прозорим і передбачуваним чином», — сказав він.

Уайт зазначив, що навчання «Восток» демонструють підготовку Росії до масштабного конфлікту і це, на думку НАТО, «вписується в картину», яку Альянс спостерігає останнім часом.

«Більш напориста Росія, значне збільшення її оборонного бюджету та військової присутності. За минулі роки ми бачили значне нарощування військового потенціалу Росії, зокрема в Балтійському та Чорноморському регіонах, а також у Середземномор’ї. Більш того, Росія показала, що вона готова використовувати військову силу проти сусідів, а саме: України та Грузії», — наголосив представник НАТО.

Зазначимо, що, за словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, навчання «Восток-18» будуть наймасштабнішими в РФ з 1981 року.