  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАТО обрало нового головнокомандувача силами Альянсу в Європі

    • Розсилка
    <span>Тод Волтерс</span> - НАТО обрало нового головнокомандувача силами Альянсу в Європі
    Тод Волтерс

    Згідно з процедурою, призначення має схвалити Сенат

    Рада НАТО вирішила призначити командувачем об'єднаних збройних сил Альянсу в Європі генерала військово-повітряних сил США Тода Волтерса.

    Про це повідомляється на сайті організації.

    У НАТО вважають, що новий командувач замінить на посаді Кертіса Скапаротті нинішньої весни, після затвердження кандидатури владою у Вашингтоні.

    Волтерсу 59 років. 

    Зараз генерал Волтерс виконує обов'язки командира Повітряного командування альянсу, начальника головного штабу ВПС США в Європі та в Африці зі штаб-квартирою на німецькій авіабазі Ramstein, а також відповідає за повітряну та протиракетну оборону 29 країн-членів НАТО.

    Згідно з процедурою, призначення має схвалити Сенат, і якщо таки схвалить, генерал Волтерс змінить на цій посаді генерала армії США Кертіса Скапаротті.

    Церемонія зміни командування відбудеться в Монсі (Бельгія) навесні 2019 року.


    США НАТО Бельгія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ