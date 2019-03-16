НАТО обрало нового головнокомандувача силами Альянсу в Європі



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Тод Волтерс

Згідно з процедурою, призначення має схвалити Сенат

Рада НАТО вирішила призначити командувачем об'єднаних збройних сил Альянсу в Європі генерала військово-повітряних сил США Тода Волтерса.

Про це повідомляється на сайті організації.



У НАТО вважають, що новий командувач замінить на посаді Кертіса Скапаротті нинішньої весни, після затвердження кандидатури владою у Вашингтоні.



Волтерсу 59 років.

Зараз генерал Волтерс виконує обов'язки командира Повітряного командування альянсу, начальника головного штабу ВПС США в Європі та в Африці зі штаб-квартирою на німецькій авіабазі Ramstein, а також відповідає за повітряну та протиракетну оборону 29 країн-членів НАТО.

Згідно з процедурою, призначення має схвалити Сенат, і якщо таки схвалить, генерал Волтерс змінить на цій посаді генерала армії США Кертіса Скапаротті.

Церемонія зміни командування відбудеться в Монсі (Бельгія) навесні 2019 року.



