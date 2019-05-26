  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАТО закликає Росію повернути Україні моряків і військові кораблі

    • Розсилка
    НАТО закликає РФ відпустити українських моряків - НАТО закликає Росію повернути Україні моряків і військові кораблі
    НАТО закликає РФ відпустити українських моряків

    НАТО багаторазово заявляла, що не бачить підстав для використання Росією військової сили проти українських кораблів і військових моряків

    НАТО продовжує закликати Росію повернути Україні затриманих моряків і військові кораблі. Про це  повідомили в прес-службі альянсу в неділю, коментуючи рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН (МТМП).

    «НАТО багаторазово заявляла, що не бачить підстав для використання Росією військової сили проти українських кораблів і військових моряків. Ми знову закликаємо РФ негайно звільнити українських моряків і повернути кораблі», — повідомили в прес-службі.

    Міжнародний трибунал з морського права ООН в суботу ухвалив, що РФ повинна звільнити українських моряків і повернути судна Україні. Також обидві сторони в рамках цієї постанови повинні до 25 червня надати до суду звіти про інцидент в Керченській протоці.

    Раніше повідомлялось, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права задовольнив позов України та зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських кораблі та 24 членів їхніх екіпажів.

    Рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН (МТМП) у справі українських моряків підтверджує позицію Берліна щодо керченського інциденту. Про це заявив в суботу представник МЗС Німеччини.

    Читайте також
    МЗС Росія НАТО ООН військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ