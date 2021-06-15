Covid–19 в Україні: за добу одужало понад п’ять тисяч людей

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 224 992 особи

Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві

Станом на 15 червня в Україні зареєстрували понад 2,2 мільйона хворих на корорнавірус. За минулу добу недугу виявили у 1 014 людей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Серед нових пацієнтів 43 дитини та 51 медпрацівник. Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві, де за минулу добу зафіксували 243 хворих. В інших регіонах країни виявили менше ніж сотню інфікованих.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 401 особу;

летальних випадків – 77;

одужало – 5 511 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 32 313 осіб,

методом ІФА – 10 428 осіб,

експрес-тестами – 211 991 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 224 992 особи, а одужало – 2 136 176 осіб. Усього в Україні померло від корона вірусу – 51 769 людей, проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

Тим часом, у МОЗ пояснили, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid. Як зазначає міністерство, вивчення безпечності антиковідних препаратів для плоду і надалі триває. Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує вагітним жінкам, які мають можливі супутні захворювання, або ж високий ризик захворіти на коронавірус – обговорити можливість вакцинації зі своїм сімейним лікарем.