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    Covid–19 в Україні: за добу одужало понад п’ять тисяч людей

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    За весь час пандемії в Україні захворіло &ndash; 2 224 992 особи - Covid–19 в Україні: за добу одужало понад п’ять тисяч людей
    За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 224 992 особи
    Фото: з відкритих джерел

    Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві

    Станом на 15 червня в Україні зареєстрували понад 2,2 мільйона хворих на корорнавірус. За минулу добу недугу виявили у 1 014 людей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

    Серед нових пацієнтів 43 дитини та 51 медпрацівник. Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві, де за минулу добу зафіксували 243 хворих. В інших регіонах країни виявили менше ніж сотню інфікованих.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 401 особу;
    • летальних випадків – 77;
    • одужало – 5 511 осіб;

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 32 313 осіб,
    • методом ІФА – 10 428 осіб,
    • експрес-тестами – 211 991 осіб.

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 224 992 особи, а одужало – 2 136 176 осіб. Усього в Україні померло від корона вірусу – 51 769 людей, проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

    Тим часом, у МОЗ пояснили, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid. Як зазначає міністерство, вивчення безпечності антиковідних препаратів для плоду і надалі триває. Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує вагітним жінкам, які мають можливі супутні захворювання, або ж високий ризик захворіти на коронавірус – обговорити можливість вакцинації зі своїм сімейним лікарем.

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    Теги: хвороби коронавірус
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    Covid–19 в Україні: за добу одужало понад п’ять тисяч людей