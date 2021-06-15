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    Індійський штам коронавірусу виявили в 74 країнах

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    Індійський штам коронавірусу виявили в 74 країнах
    Фото: whoukraine/instagram

    Дослідження, проведені в Китаї, також показали, що цей варіант дещо стійкий до вакцин проти Covid–19

    Дельта-варіант Covid–19, вперше виявлений в Індії, був зафіксований в 74 країнах і продовжує швидко поширюватися. Про це пише The Guardian.

    Зокрема, спалахи цього варіанту підтвердили в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. За повідомленнями науковців, він швидше передається, а також викликає більш серйозні захворювання.

    Як пише видання, у США випадки дельта-варіанту подвоюються приблизно кожні два тижні та складають 10% всіх нових випадків, у той час, як у Великобританії на нього припадає понад 90% нових випадків. Водночас органи охорони здоров'я країн побоюються, що новий варіант, можливо, отримав набагато більше поширення.

    Дослідження, проведені в Китаї, також показали, що цей варіант дещо стійкий до вакцин проти Covid–19, зокрема, до одноразової дози.

    Головними симптомами дельта-варіанту є головний біль, біль у горлі та нежить.

    Станом на 15 червня в Україні зареєстрували понад 2,2 мільйона хворих на корорнавірус. За минулу добу недугу виявили у 1 014 людей. Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

    Серед нових пацієнтів 43 дитини та 51 медпрацівник. Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві, де за минулу добу зафіксували 243 хворих. В інших регіонах країни виявили менше ніж сотню інфікованих.

    Тим часом, у МОЗ пояснили, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid.Як зазначає міністерство, вивчення безпечності антиковідних препаратів для плоду і надалі триває. Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує вагітним жінкам, які мають можливі супутні захворювання, або ж високий ризик захворіти на коронавірус – обговорити можливість вакцинації зі своїм сімейним лікарем.

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    Теги: Індія вакцинація коронавірус
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    Індійський штам коронавірусу виявили в 74 країнах