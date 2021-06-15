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    Київ у лідерах: за добу майже 250 нових хворих на коронавірус

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    Київ лідирує за добовою кількістю нових хворих на коронавірус - Київ у лідерах: за добу майже 250 нових хворих на коронавірус
    Київ лідирує за добовою кількістю нових хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби у Києві від коронавірусу померли чотири людини

    За минулу добу, 14 червня, у Києві коронавірус виявлено у 243 людей. Це на 154 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 13 червня було 89 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 211181 випадок захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 198921 особа (за добу 14 червня 2047)
    • померли 5160 особи (за добу 4)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 126754 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 51 нового хворого. За попередню добу збільшення складало 30 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 121923 особи (за добу 14 червня 68)
    • померли 2722 людини (за добу 2)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2224992 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 13 червня зафіксовано 1014 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

    Нагадаємо, за добу 13 червня в Києві виявили 89 хворих на коронавірус, померли 4 людини.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Київ у лідерах: за добу майже 250 нових хворих на коронавірус