Замість Pfizer прострочена вакцина від дифтерії? Столична влада втрутилась у скандал

Під час вакцинації від коронавірусу киянка помітила на столі медиків коробку з-під простроченої вакцини від дифтерії та правця індійського виробника

Викладачка заявила, що у виші замість Pfizer колють прострочену вакцина від дифтерії

Поширена в соцмережах інформація щодо щеплення проти коронавірусу викладачів деяких столичних вишів нібито іншим препаратами, а не вакциною від виробника Pfizer, не підтвердилася. Для перевірки процесу вакцинації співробітників вишів від Covіd-19, зокрема викладачки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, у Департаменті охорони здоров’я створили спеціальну комісію. Наразі отримано результати перевірки. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Члени комісії розглянули відповідні документи та відібрали пояснення від медиків вакцинальної бригади і адміністрації медичного закладу. За результатами розгляду встановлено, що вакцинація проводилася з дотриманням належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин», – розповів він.

Поворозник пояснив, що медзаклад отримує вакцину Comirnaty виробника Pfizer на базі спеціального медичного постачання Києва поштучно, у флаконах без пакування. Для її безпечного транспортування використовуються пусті упаковки від інших вакцин, попередньо перемарковані.

Кількість охочих щепитися співробітників університету станом на ранок 10 червня в порівнянні з інформацією, яка була попередньо надана, збільшилась на 48 осіб. Тому вакцинальна бригада у терміновому порядку отримувала додаткові дози вакцини. За браком часу переробити та перемаркувати упаковку з-під вакцини від дифтерії та правця не було можливості, тож медики обмежилися тим, що перекреслили назву на коробці.

Під час проведення вакцинації безпосередньо у приміщенні Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова порожня коробка від іншого препарату з перекресленою назвою була використана для складання пустих флаконів і подальшої утилізації згідно з чинними вимогами. Ця коробка була на додатковому (не маніпуляційному) столі, разом із іншими використаними матеріалами.

«За результатами перевірки члени комісії Департаменту охорони здоров’я дійшли висновку, що факти використання іншого медичного препарату не підтвердилися. Співробітники Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова були щеплені вакциною Comirnaty виробника Pfizer», – зазначив Поворозник.

Станом на 15 червня не надходило жодних звернень або скарг до Департаменту охорони здоров’я або медичного закладу, який надав вакцинальну бригаду для проведення вакцинації у вищому навчальному закладі.

«Враховуючи важливість та делікатність питання вакцинації, ми переконливо просимо не розповсюджувати неперевірену інформацію, не оперувати недостовірними даними. Якщо ви маєте хоч якісь сумніви – зверніться до фахівців, не соромтеся уточнити чи перепитати, адже мова йде не лише про ваше здоров’я, а й про репутацію медиків, які вже більше року борються із пандемією», – закликав Поворозник.

Раніше викладачка Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова Леся Дубчак на своїй сторінці у Facebook повідомила, що під час вакцинації від коронавірусу на столі знаходилась коробка з-під простроченої вакцини від дифтерії та правця індійського виробника, в яких знаходились ампули вакцини.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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